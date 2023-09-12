9-летняя девочка из поселка Узунколь скончалась сегодня, 12 сентября, утром. Эту информацию "НГ" подтвердили в пресс-службе управлении здравоохранения Костанайской области. Комментарий в управлении обещали предоставить позже.

Удар током девочка получила 25 августа на пенной вечеринке, приуроченной ко Дню молодежи. Девочке оказали первую помощь и доставили в районную больницу. Но после публичных обращений родителей с просьбой прислать специалистов из других регионов пациентку перевели в областную больницу, а в Костанай прибыли два специалиста Национального координационного центра экстренной медицины.

Полиция проводит расследование по ч. 2 ст. 306 УК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они совершены в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних"

30 августа стало известно, что после ЧП аким района получил строгий выговор, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию мероприятия со стороны акимата