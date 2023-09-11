Полиция установила личность мужчины, напавшего на 13-летнего подростка на спортплощадке. Его водворили в медицинский вытрезвитель.

Напомним, инцидент произошел вчера, 10 сентября, около дома по адресу ул. Ленина, 177. Подростки играли в футбол, когда на на площадку пришел пьяный мужчина, сначала пнул мяч, а после, когда подростки хотели уйти, догнал одного мальчика и ударил его коленом в челюсть и кулаком.

- По факту хулиганских действий на детской площадке начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Подросток госпитализирован в больницу. В рамках расследования назначены экспертизы и проводятся необходимые следственные действия. Здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает.