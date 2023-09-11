Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, около дома по адресу ул. Ленина, 177. Подростки в возрасте около 13 лет играли в футбол, когда на спортивную площадку зашел пьяный мужчина и начал пинать мяч.

- Они хотели уйти, но мужчина догнал одного мальчика, ударил коленом в челюсть и кулаком. Ребенок госпитализирован с сотрясением, находится под наблюдением врачей, - сообщили "НГ" родители подростков.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что их сотрудники уже выясняют обстоятельства произошедшего.