Пьяный мужчина напал на подростков на спортплощадке в Рудном
11 сентября 2023, 12:08 | Происшествия
Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, около дома по адресу ул. Ленина, 177. Подростки в возрасте около 13 лет играли в футбол, когда на спортивную площадку зашел пьяный мужчина и начал пинать мяч.
- Они хотели уйти, но мужчина догнал одного мальчика, ударил коленом в челюсть и кулаком. Ребенок госпитализирован с сотрясением, находится под наблюдением врачей, - сообщили "НГ" родители подростков.
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что их сотрудники уже выясняют обстоятельства произошедшего.
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