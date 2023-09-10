Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ исполнил свое обещание и в третий раз посетил с проверкой микрорайон Кунай. В конце июля он был недоволен темпами строительства жилья и благоустройства, и даже потребовал поменять подрядчика, дома которого построены на 95%. Он обещал приехать через месяц и вновь проверить ход работ. Новая встреча с жителями Куная состоялась вечером 7 сентября во дворе одного из дворов.

"Заставили его работать"

Как оказалось, не так страшно поручение акима области, как его реализация. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на вопрос «НГ» сообщил, что с ТОО «Актобе-Саулет» действительно расторгли договор, но только на один, самый проблемный дом.

- По дому №1 в 21-м квартале мы разорвали договор, поставили местного подрядчика, - пояснил Жундубаев. – Теперь если он не будет справляться с темпами работ, если мы будем видеть риски, то мы порвем договора по еще двум крайним домам. Всего у него пять домов. Мы просто заставили его работать. Более-менее он начал работать, если раньше на площадке было всего пару человек, то сейчас около 25.

- Из-за того, что они не работали, надо было разорвать, - добавил Аксакалов. – Но главная задача ведь, достроить дом. Один договор разорвали, теперь подрядчик возьмется за ум и достроит дома в срок.

Претензии у кунайцев к старому застройщику много. В том числе по уже готовым домам, где заселили жильцов. Например, в одном из домов за лето треснули большинство пластиковых окон. И ни одно пока не заменили. Скоро зима и люди не хотят встречать ее с такими окнами. Представитель застройщика пообещал - финансирование прошло, окна он заменит за свой счет. Правда люди отнеслись к этим словам скептически.

"По вашему поручению..."

Марат Жундубаев спешил отчитаться главе региона какие его поручения уже выполнены. Аксакалов просил жителей подтвердить или опровергнуть слова градоначальника.

- По мусорным контейнерам три локации мы здесь определили, работаем, поставили, - сказал Жундубаев. – По переделке 21-го пандуса – мы эту работу завершаем. Работают ребята. Много, конечно, недочетов, которые поднимают жители Куная. Перечень у нас есть. Своими силами или силами сторонних организаций, будем приводить в порядок.

Аким Костаная работал на упреждение. С ним еще до приезда акима области успела поговорить председатель ОСИ Сауле КИШКИМБАЕВА. Она рассказала, что в доме №2 в 84-м квартале разрушена отмостка и вода стекает в подвалы. «Обращались неоднократно, но без результата» - резюмировала Кишкимбаева.

Сауле Кишкимбаева (в белых кросовках)

- Там работала компания, сейчас ее нет, - ответил Жундубаев. – Но, как я говорил, будем приглашать стороннюю организацию. Отдел строительства о проблеме знает. Это касается не только этого дома. Будем в рабочем порядке устранять. Там большой объем работы.

От проблем в строительстве быстро перешли к проблемам с автобусами. Отчитались - количество автобусов в Кунай увеличили. Жители микрорайона моментально возбудились - автобусов все равно недостаточно. И так как в школу в новом микрорайоне еще не построили, проблемы в первую очередь возникают у детей.

- Нет, автобусов не хватает, автобусы набитые, в 7 утра даже школьники не вмещаются, остаются и ждут следующий, - отметила Кишкимбаева. – Представляете, дети остаются на улице и не могут уехать в школу.

- По просьбе населения мы добавили еще один автобус. – сообщил представитель компании TTS Николай МИТЯЕВ. – Утром мы выпускаем максимум автобусов, но судя по реакции людей, их не хватает. Основная проблема для перевозки людей - это дороги в Кунае. Их еще не построили, ездим по сути по степи. В дождь вытаскиваем автобусы с помощью спецтехники.

Решить проблему плохих дорог обещают за неделю. Обещают также подумать и над тем, чтобы еще добавить автобус. На вопрос Аксакалова - что мешало сделать больше автобусов раньше, ответил аким города.

- Население поднимает вопрос, мы займемся этим. Сделаем расчеты. Будем ориентироваться по ходу событий. Не хватит трех автобусов, поставим четыре, - ответил он.

- Мы ожидаем в конце сентября 54 автобуса, - сказал Аксакалов. – Поставьте сюда один из новых автобусов. Они 10-метровые. Мы созваниваемся с заводом, торопим его, чтобы они быстрее нам их поставили. Ни одного старого автобуса здесь быть не должно. С учетом того, что много проблем накопилось, давайте сюда вкладываться.

"Система такая!"

Спрашивали кунайцы и о том, когда наконец их дома подключат к газовым трубам. Отвечал советник акима Алмат ИСЕНБАЕВ:

- Подрядчик, который строил сети газопровода, должен был проложить 94 км труб, - сказал советник. – Из них не завершено 600 метров. В 2022 году договор подрядчик расторг в судебном порядке, в связи с техническим простоем. Чтобы ввести объект в эксплуатацию, нам нужно провести полную опрессовку всего газопровода. Нами принято решение провести эти работы. До конца года мы устраним неполадки и подадим газ.

- Но в любом случае вам было уведомление, что до конца года должна быть какая-то страховка, - добавил Марат Жундубаев. – Поэтому вы слишком далеко свои печки не убирайте. Имейте выход, чтобы вы могли подключиться.

Кумар Аксакалов объяснил, что трубу проверят и газ дадут, а еще обвинил в проблеме систему государственных закупок:

- Система вот такая – они выигрывают, не могут выполнить, а после договора приходится разрывать и искать нового подрядчика, - отметил он. - Вы же слышали послание президента, что система госзакупок будет меняться. Система будет упрощаться. Если каждый мог судиться до бесконечности, из-за чего объекты по стране стояли, то теперь по новому закону многие вопросы нормализуются.

Встреча с жителями Куная по количеству вопросов напоминает встречу с населением какого-нибудь района или города. Больше часа жители жаловались акиму области на темные улицы, на стаи бродячих собак, на детские площадки, которые уже требуют ремонта, интересовались строительством школ и детского сада, просили открыть аптеку или фельдшерский пункт. Все проблемы власти в очередной раз обещали взять на контроль и решить по мере возможностей.

- Вы, Кумар Иргибаевич, видите, что сегодня идет здесь интенсивная работа строителей, - сказала одна из жительниц Куная, не назвавшая своего имени. – Я в первый раз эту интенсивную работу замечаю. У меня к вам такое пожелание, чтобы независимо от того, намечается визит акимов или нет, пусть они столь же интенсивно ведут работы. Пожалуйста!

Кумар Аксакалов пообщавшись с жильцами, по приглашению председателя ОСИ Сауле Кишкимбаевой, осмотрел разрушенную отмостку в доме в 84-м квартале.

- Пусть аким города подумает - как и за счет чего решить вопрос, - сказал Аксакалов и вновь пообещал. - И через месяц мы еще раз вернемся на эту точку, посмотрим, что сделано.

Фото Георгия ГОВОРОВА