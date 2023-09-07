Подготовка водителей автомобилей, строительство инфраструктуры, нанесение разметки и установка дорожных знаков, некачественная работа видеокамер на дорогах, бездействие чиновников в популяризации массовых видов спорта - это лишь малый перечень того, что волнует активистов ОО «Велосообщество «Костанай»и профессиональных спортсменов.

Автодороги в черте Костаная практически не приспособлены для поездок на велосипеде



По тротуару нельзя. По дороге - опасно

Поводом к нашей беседе стало дорожное происшествие, случившееся с членом объединения Алматом НУРЖАНОВЫМ.

- Ехал по ул. Уральской и пострадал из-за большегруза, - рассказал он. - Тот рядом проехал, в тот момент я вильнул на кочке и велосипед ушел между колес. Это хорошо, что я сам не залетел в колеса, меня бы прихлопнуло сразу. Слава богу, в рубашке родился. ушибами отделался. А передняя часть велосипеда - в хлам, поэтому на встречу с вами пришел пешком. В такие моменты никогда не предугадаешь, это буквально доли секунды.

Камеры видеонаблюдения не показали четкого изображения, поэтому водителя фуры еще не нашли. Ремонт велосипеда обойдется Алмату в сумму более 100 000 тенге.

Такие истории случались не единожды. В конце июля этого года в районе мечети по ул. Маяковского в Костанае автомобиль въехал в участницу сообщества Ксению. А летом прошлого года сбили женщину на велосипеде на перекрестке улиц Тауелсіздік - Бородина.

- Ее полуживую на капоте прокатили, потом скинули и дальше уехали, - вспомнил эту трагедию активист ОО, член сборной Казахстана по паравелоспорту Павел БАБЕНКО. - Это случилось на глазах у сына. В итоге женщина умерла. Водителя посадили. Тогда не предали большой огласке тот случай.

Избежать ДТП с велосипедистами , по мнению членов костанайского велосообщества, можно при широкомасштабной просветительской работе.

- В мое время об этом говорили в школе, семье. Везде висели плакаты. Ответственность, прежде всего, будет за водителем, они же сесть за это могут. Нужно думать об этом, - говорит Нуржанов.

- Нужно больше информировать. Надо до населения доносить, публиковать, например, на пабликах лозунги: «Велосипедист - такой же участник движения», - предложил Бабенко.

- Фундаментальные же проблемы - в автошколе, - поддержал своих единомышленников Денис РАЗДРОГОВ. - Нужно, как минимум, серьезно уделить один урок. На трассе ты сталкиваешься с абсолютным непониманием некоторых водителей. Во время езды многие вообще меня никак не воспринимают. И явно видно, что он - не какой-то нарушитель дорожного движения, я просто вижу его в глазах непонимание того факта, что со мной надо считаться. Потом, когда они понимают, что я не останавливаюсь, бьют по тормозам.

Павла Бабенко удивляет поведение водителей автобусов и большегрузного автотранспорта.

- Они же должны быть более профессиональными, и подготовка у них все же лучше должна быть. Но я заметил - они прямо режут, не держат дистанцию, - отмечает он. - Аэродинамика же больше, прямо затягивает под машину. А на трассе чуть ли не сносят.

Велогонщики, будучи сами автовладельцами, понимают психологию водителей.

- Мы должны ездить по тротуару, считают многие автомобилисты. Они думают, что мы выехали на их место, что мы мешаем их движению, - продолжил Алмат Нуржанов.

- Наи закон запрещает ездить по тротуарам, пешеходы нас выгоняют на дороги, - поясняет Раздрогов. - А там водитель нам говорит: «Какого вы едете здесь?!». Так и происходит фундаментальный конфликт.

Наши собеседники отмечают - автодороги в черте Костаная практически не приспособлены для велоезды, Более того, при строительстве и ремонте дорожного полотна заказчик не предусматривает разметку «Велосипедная дорожка». Хотя два года назад велосообщество совместно с городским отделом ЖКХ разработали концепцию велодорог.

Рамазан Назаров, Павел Бабенко, Канат Сагумбаев, Алмат Нуржанов и Денис Раздрогов (слева направо)

- Насколько я знаю, выиграла для ее разработки консалтинговая компания из Алматы, - пояснил Канат САГУМБАЕВ. - Более того, ширина большинства автодорог в городе позволяет установить на них разметку, мы делали замеры.

Обратили внимание и на ремонт пр. Абая, где велодорожку вновь не предусмотрели.

- Уже не хватает, не заложили, - почти в унисон произнесли мужчины.

Еще больше их волнует организация автотрасс за пределами города.

- Дороги сворованы! - возмущается Рамазан НАЗАРОВ. - Например, Сарыкольская трасса - там нет обочины, дорога узкая. Недавно мы ехали по направлению к Силантьевке, нам навстречу выехал BMW, чуть не сбил, мы вовремя заметили. На всех автотрассах должен быть запас.

- Поэтому мы и ругаемся с водителями, - добавил Денис Раздрогов. - "Но не я же дорогу сделал, меня заставили здесь ехать", - отвечают они.

Рамазан Назаров привел пример организации дорожного движения в столице:

- В Астане я не боюсь, что на меня выедет автомобиль. Явно, что у нас дороги сделаны с нарушением. В стороне с. Майколь отличная дорога, мы там едем и не боимся.

- Завтра будете ремонтировать, ну занесите статью расходов по велодорожке в ПСД, - продолжил Раздрогов. - Нужно начать с малого. А то у нас госорганы начинают что-то предпринимать, когда польется кровь.

"50 лет об этом говорю..."

На прошедшем 24-26 первом открытом чемпионате области Gravel series Kostanay 2023 корреспондент "НГ" поговорила с гостями этих соревнований и оказалось, что проблемы профессионалов и любителей отчасти смежны. Но есть ряд других задач, которые бюджетным спортивным школам невозможно решить из-за отсутствия должного внимания госорганов.

Вот что об этом говорит ветеран велоспорта, чемпион СССР и Европы, член сборной СССР по велотреку, мастер спорта международного класса Виктор ПРОДАН:

"До сих пор все так же" - Виктор Продан о нерешаемых задачах развития велоспорта в Костанайской области

- Сейчас, конечно, больше проблем. Состояние плачевное. В нашем регионе. до сих пор нет своей велобазы. Помню, как в 2000 годах негде было ни руки помыть, ни в туалет сходить... До сих пор так же.

О необходимости велобазы для воспитанников ДЮСШ Виктор Михайлович заявлял еще в 2014 года на страницах "НГ". Спустя почти 10 лет эта тема по-прежнему актуальна.

- В велоспорте нашей области много традиций, - отмечает Продан. - Отсюда вышли первые члены сборной команды СССР. В 1970 году я попал, через год - Валентин Боболев, в 1972 году - Иван Гаранин. Конечно, это была сенсация.

Спад развития этого вида спорта пришелся на период суверенитета. Постепенно область потеряла квалифицированных тренеров, потеряла и базу, все это отражается на активности.

- Что мы видим сейчас? Посмотрите, сколько участников, - разговор с Виктором Проданом состоялся в первый день соревнования, 24 августа. - 25 человек вместе с велосообществом. В мое время на соревнованиях только юношей было 120, не говоря уже о взрослых.

Наличие дорогого инвентаря - не первостепенная проблема. По словам тренеров, велосипеды воспитанникам ДЮСШ выдают. Одна из главных проблем, которую нужно срочно решать на правительственном уровне, - обеспечение достойной зарплаты для тренеров.

- Зарплата 60 000 тенге у тренеров, да никто не хочет работать на эту зарплату. Все держится только на энтузиазме тренеров, смены нет. Повторюсь - нужно построить велобазу! Кроме этого, нужно стимулировать работу тренерского штаба и тренировочный процесс и участие воспитанников в различных соревнованиях, - делает вывод Виктор Михайлович. - А вообще региону нужен спортивный интернат. 50 лет об этом говорю, все кивают, но ничего не делают. Во всех областях открыты спортинтернаты, только у нас его нет.

Вопросы о том, как будут развивать велоспорт, воспитывать водителей автомобилей и улучшать дорожную инфраструктуру, "НГ" отправит в госорганы. А пока велосипедисты просят всех участников дорожного движения быть внимательными и уважать друг друга.

Фото Сауле КУАНБЕК