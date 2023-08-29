В течение трех дней определялись имена лучших гонщиков открытого чемпионата Костанайской области по велосипедному спорту «Gravel series Kostanay 2023». Событие знаковое. По словам организаторов, в Казахстане не было подобных стартов, где бок о бок сражаются профессионалы и любители велосипедного спорта.

Gravel – это соревнования по велосипедному спорту по дорогам без покрытия: гравию, лесным тропам, булыжникам и прочей поверхности. Бывалые спортсмены утверждают, что гонки по бездорожью не в новинку для казахстанских велосипедистов, уникальность же данного старта - в участии гонщиков с разными типами велосипедов. Например, шоссейные велосипеды раньше не допускали на подобные трассы.

- Gravel проходит в первый раз не только в Костанае, но и в республике, - рассказал "НГ" перед началом соревнований старший тренер сборной области по велоспорту, мастер спорта международного класса, главный судья чемпионата Николай ХАТУНЦЕВ. - В Европе и России эти соревнования уже проводятся.

- В чем их особенность?

- Бездорожье. Сейчас большой поток, много машин на автодорогах, откуда они вытесняют велосипедистов. А бездорожье - все просто: от чего мы ушли, к тому снова приходим. На рубеже ХIХ-ХХ веков, когда не было асфальта, уже был велоспорт, проводились соревнования.

- Много ли ожидаете участников?

- Заявлено в пределах 50-ти человек из Костаная, Лисаковска, Рудного, Костанайского района. Конечно, хотелось, чтобы приняли участие больше людей.

Участников на стартах в первый и третий дни было около 20-30. Многие любители велогонок пришли за эмоциями, общением и опытом, чтобы вместе с профессионалами пройти дистанцию.

- Мне это нравится, всегда стараюсь принимать участие, - поделилась участница 1-го дня чемпионата, член Костанайского областного велосообщества Светлана СЕМЕНОВА. - Сейчас буду ехать по своим возможностям. От гонки жду эмоций, впечатлений, в целом от соревнования - общения.

Будни Светланы проводит за флейтой и казахским саз сырнай, она - исполнитель-музыкант в оркестре казахских народных инструментов и ансамбле «Акжелен» областной филармонии. Увлечение велогонкой началось с покупки первого горного велосипеда 6 лет назад. Позже приобрела и велосипед для шоссе. Так робкие самостоятельные велопрогулки сменились выездами с единомышленниками из велосообщества. И при каждом удобном случае она старается не пропускать старты.

- За адреналином приехал, - поделился в первый соревновательный день еще один активист местного велособщества Павел БАБЕНКО. - Азарт всегда, конечно же, есть, хочется занять какое-то место, для этого спорт и создан. А если говорить в целом, то в первую очередь это общение, погода, природа.

Павел не так давно с успехом вышел из категории любителей велоспорта. Сейчас Бабенко входит в состав сборной Казахстана по паравелоспорту. В этом году стал бронзовым призером чемпионата Азии и популярного шоссейного велозаезда Gran Fondo.

Хорошей гонки, скорости и эмоций ожидала и 15-летняя кандидат в мастера спорта, чемпионка страны на шоссе, байке, велокроссе Анна ПРОСКУРИНА. Девушка в велоспорте с 6 лет. Привели ее на секцию просто покататься на велосипеде, потому как подаренный в день рождения велосипед украли в первый же день. Значительное время Анна тренируется у тренера сборной Казахстана по байку и по совместительству тренера костанайской ДЮСШ Артема Головащенко.

- Что для вас эти соревнования?

- Для меня это подготовка к областному чемпионату по байку. Проверить свои силы, возможности.

- Тогда попутного вам ветра! - пожелала Анне "НГ".

В первый день «Gravel series Kostanay 2023» прошла захватывающая гонка на выживание - точнее за то, чтобы не выбыть из нее. Каждый следующий круг сокращал количество участников на одного спортсмена, на последнем круге остались два сильнейших велогонщика.

Среди юношей спортсменов 13-14 лет места распределились так: 1-е место занял Амиржан Уразалин, 2-е место - Владислав Деменок, тройку лидеров закрыл Даниил Дидух. В категории любители 1 место у Алдияра Айтпаева из Лисаковска .

В возрастной категории 15-16 лет первенство среди юношей у Юнуса Мададова, за ним следуют Тамерлан Исмагулов и Егор Савельев, у девушек лучший результат у Анны Проскуриной, за ней шла София Мамаева.

Среди мужчин-профессиональных спортсменов 19-22 лет 1 место занял Роман Соловей, 2 место - Константин Шинкарук, 3 место - Роберт Лукичев. В зачете же среди любителей этого возраста выделили Жандоса Хамитбека.

Победители и призеры среди старших участников:

- 30-34 года - Станислав Корнеев (1 место) и Кирилл Селиванов (2 место), среди женщин - Ксения Морозова;

- 35-39 лет - Александр Финк (1 место), Денис Раздрогов (2 место), Павел Бабенко (3 место).

- 40-44 года - Денис Калашников (1 место).

- 55-59 лет - Светлана Семенова (1 место).

- 60-64 года - Сергей Белишкин (1 место), Виктор Русяев (2 место).

Во второй день участники проехали 40 км по бездорожью за городом. Это была индивидуальная гонка, с ней справились (перечисляем призеров по местам в порядке убывания):

13-14 лет - Владислав Деменок, Амиржан Уразалин, Илья Вишневский. У любителей лидером стал Алдияр Айтпаев.

15-16 лет - у девушек: София Мамаева, Анна Проскурина, у юношей: Тамерлан Исмагулов, Юнус Мададов, Мирослав Плитко.

19-22 года - Константин Шинкарук, Роберт Лукичев, Роман Соловей. У любителей бессменный лидер Жандос Хамитбек.

30-34 - Стас Корнеев, Кирилл Селиванов. Среди женщин - Ксения Морозова.

35-39 - Денис Раздрогов, Павел Бабенко. У женщин - Нелли Жуламанова.

40-44 - Денис Калашников.

60-64 - Сергей Белишкин, Виктор Русяев.

Финальный день серии гонок прошел в субботу, 26 августа, на фоне красивейших мест урочища оз. Каменное в с. Заречное Костанайского района. Велогонщиков ждали 32 км непредсказуемой трассы: спуски, подъемы и равнины.

Пока гонщики проходили дистанцию, немногочисленным болельщикам оставалось любоваться природой, которая завораживала тихой красотой. Лишь местные обитатели своими жужжанием и стрекотанием гармонично подпевали этой удивительной тишине... Но вот слышно и движение колес.

Уже на первом круге (1 круг - 16 км) определились лидеры гонки:

13-14 года - Владислав Деменок, Амиржан Уразалин, Илья Вишневский. В любительском зачете - Алдияр Айтпаев.

15-16 лет среди девушек лидировала Анна Проскурина, за ней - София Мамаева. Среди юношей - Тамерлан Исмагулов, далее Юнус Мададов и Мирослав Плитко.

19-22 года - Роберт Лукичев, Роман Соловей, Константин Шинкарук.

Любители 19-29 лет - Жандос Хамитбек у мужчин и Полина Филатова у женщин.

30-34 лет - Стас Корнеев, Кирилл Селиванов. У женщин лидером стала Ксения Морозова.

35-39 лет - Денис Раздрогов, Александр Финк, Артур Мамаев. Среди женщин - Нелли Жуламанова, Елена Баянова.

40-44 года - Денис Калашников, Эльдар Егубаев.

40-49 лет - Денис Мальцев.

60-64 года - Сергей Белишкин, Виктор Русяев.