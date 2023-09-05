Мужчину, который жестоко обошелся с домашним животным, привлекли по двум статьям Административного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Видеозапись с кадрами, где мужчина бьет и пинает собаку в лифте многоэтажки, скинули в общедомовой чат дома по адресу Уральская, 45 "Б". После публикации видеозаписи, в частности, в соцсетях "НГ", полиция установила личность костанайца.

- В результате проведенной проверки установлен мужчина – владелец собаки, в отношении которого составлено два административных протокола: по статье 407-1 ч.1 Кодекса об административных нарушениях РК («Жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния»); по статье 407-2 ч. 1 п. 4 )«Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными по содержанию и выгулу домашних животных»), - сообщили в ведомстве.

Первая статья предусматривает штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге), вторая - в размере 10 МРП (34 500 тенге). Таким образом, мужчина должен выплатить 51 750 тенге в бюджет государства.

В полиции отметили, что с владельцем собаки также проведена профилактическая беседа о соблюдении законодательства в области защиты животных.