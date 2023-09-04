Полиция установила личность мужчины, которой жестоко обращался со своим питомцем в лифте. Напомним, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 сентября. Мужчина несколько раз резко дернул собаку за поводок, потом ударил кулаком и пинал. Собака от испуга справила нужду прямо в лифте.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что на мужчину составили административный протокол.

- В результате проведенной проверки установлен мужчина – владелец собаки, в отношении которого составлен протокол по статье 407 Кодекса об административных правонарушениях РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными», - сообщили в ведомстве.

Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге) для физических лиц. В случае повторного нарушения в течение года - 20 МРП (69 000 тенге).

В комментариях в соцсетях "НГ" большинство подписчиков выразило негодование действиями мужчины. Некоторые выразили готовность забрать собаку себе.

"С человеком что-то не так. Нужно разобраться, выписать штраф или принудительные работы. Ну и конечно направить к психотерапевту. А избивать не нужно никого, даже в наказание".

"Покажите это видео в полиции. Это нельзя оставлять! Дома же совсем прибьёт собаку".

"Нужно наказывать таких и без заявления! Собака не может прийти его написать, и от хозяина уйти тоже не может! Защитить животных могут только посторонние люди и наша полиция".

Напомним, с 1 марта 2022 года в Казахстане начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными», статья 4 которого запрещает побои животных.