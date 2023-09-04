Мужчина избил собаку в лифте многоэтажного дома в Костанае
4 сентября 2023, 10:33 | Происшествия
Видео с кадрами, как мужчина пинает собаку, прислали в общедомовой чат дома по адресу ул. Уральская, 45 "Б". В редакцию "НГ" его отправили местные жители.
По их словам, инцидент произошел сегодня, 4 сентября, около полуночи. На кадрах мужчина в жилетке с надписью "Эксперт аккумуляторов" несколько раз резко дергает собаку за поводок, потом бьет кулаком и пинает. Животное от испуга обмочилось прямо в лифте.
По данным читателя "НГ", заявление в полицию о жестоком обращении с животными еще написано не было. Утром мужчина вернулся в лифт и вымыл пол в нем.
Напомним, с 1 марта 2022 года в Казахстане начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными», статья 4 которого запрещает побои животных.
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