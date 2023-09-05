Акимат Костанайской области и фонд "Даму" подписали договор в рамках Национального проекта развития предпринимательства. По его условиям фонд и МИО выделяют средства в пропорции 2:1, соответственно 1 млрд от Даму и 500 млн тенге из областного бюджета.

Производство конвейерных роликов в ТОО «TORGAI INVEST GRОUP». Аркалык



Эти средства будут размещаться в двух банках: Halyk bank и Банк ЦентрКредит. Займы будут выдавать для развития бизнес-проектов в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах.

В пресс службе костанайского филиала фонда «Даму» уточнили, что сумма финансирования составляет от 20 млн до 150 млн тенге. Процентная ставка - не более 7%, из которых 6% будут субсидироваться и 1% - конечная ставка для заемщика.

- Ранее подразумевалась, что будут финансировать от 1%, но в итоге сошлись на том, что конечная ставка для всех, независимо от вида деятельности, 1%, - уточнили в фонде.

Займы рассчитаны на инвестиции и пополнение оборотных средств. Рефинансирование, подчеркнули в фонде, запрещено. По решению банка возможен льготный период по погашению основного долга сроком до 2-х лет.

Кроме того, решили вопрос с залоговым имуществом - один из самых проблемных для субъектов МСБ.

- Предприниматели, кому не будет хватать стоимости залогового имущества, могут воспользоваться гарантией в рамках Национального проекта - фонд «Даму» может предоставить до 85% залогового обеспечения, - пояснили в фонде.

В приоритете проекты по развитию производства. В перечне 25 видов деятельности: растениеводство (за исключением зерновых) и животноводство, рыболовство, производство продуктов питания и напитков, текстиль и одежда, кожа, производство деревянных изделий, мебели, бумажной продукции, кокса и продуктов нефтепереработки, химической продукции, фармацевтики, пластмассовых изделий, прочей неметаллической продукции, металлургия, производство металлических изделий, компьютеров и электрооборудования, машин, оборудования, автомобилей и прочих готовых изделий. Кроме этого есть два направления в сфере услуг - это деятельность в области телекоммуникации и полиграфии.

Предприниматели, получившие такие кредиты, если это инвестпроект, должны по истечению двух лет увеличить на 10% или численность рабочих мест, или свой доход, или налоги.

Займы в банках еще не выдают - идет процедура подписания документов с БВР. Но заявки и предварительные документы сотрудники банков уже принимают.

- В банк уже можно сейчас обращаться, так как для рассмотрения проектов необходимо время, - посоветовали в фонде. - К моменту подписания договоров с банками заемщик будет уже готов.

Местные акиматы в течение лета должны были подготовить пул проектов - по крайней мере, такое поручение было не единожды озвучено главой региона Кумаром Аксакаловым.