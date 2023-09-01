Стюардессу Кристину Распопову, погибшую во время крушения бизнес-джета главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в четверг похоронили в Рудном в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости" со ссылкой на тетю погибшей Елену Абраменкову. По ее словам, в Казахстане живет мать стюардессы.

Фото: facebook.com/kristina.yadrevskay

"Ей и отвезли гроб, похоронили сегодня. Ее мама рассказывала мне, что три часа держала таможня, не могла пропустить", – сказала Абраменкова.

Она также рассказала, что для подтверждения личности брат Распоповой сдавал ДНК-тест.

Кристина Распопова – сестра зампрокурора города Еманжелинск Челябинской области Евгения Распопова. Незадолго до трагедии, Кристина жаловалась близким на задержку рейса. Сообщила, что борт находится на техобслуживании или на ремонте мелком срочном.

О гибели основателя ЧВК «Вагнер» в авиакатастрофе в Тверской области стало известно вечером 23 августа. На месте крушения самолёта Embraer Legacy 600, принадлежавшего Пригожину, обнаружены тела всех 10 человек, летевших на нём.