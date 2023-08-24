Вечером в среду, 23 августа, частный самолет Embraer Legacy с десятью людьми на борту упал в Тверской области, сообщили в МЧС России. Все 10 человек погибли. В списке пассажиров самолета, по информации Росавиации, значатся фамилия и имя главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, передает Tengrinews.kz.

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"На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что самолет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Падение произошло около населенного пункта Куженкино. Сейчас спасатели проводят поисковые работы.

Очевидцы выкладывают кадры обломков самолета, в котором мог находиться Евгений Пригожин.

По данным российских телеграм-каналов, также на борту самолета находился Дмитрий Уткин, которого называют основателем группы Вагнера. Официальной информации о гибели Пригожина и Уткина пока нет. Одна из версий крушения самолета - теракт на борту.