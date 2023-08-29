Приговор по делу 28-летнего Александра МЕРГЕМБАЕВА, обвиняемого в приобретении, хранении и распространении психотропных веществ, огласили в СМУС 28 августа. У него обнаружили 119,46 г психотропных веществ, что является особо крупным размером. Подсудимый признавал вину только в хранении и употреблении наркотиков, распространение Мергембаев отрицал.



- Признать виновным и назначить 11 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, - огласил приговор судья Мерей АКШАЛОВ.

Прокурор просила дать 12 лет лишения свободы.

Александр Мергембаев выслушал приговор спокойно, пожал руку адвокату, сказал матери, чтобы она не переживала, обнял ее и сказал:

- Приди на свиданку!

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ