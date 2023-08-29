"Приди на свиданку!" - Приговор по делу о крупной партии наркотиков вынесли в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Приговор по делу 28-летнего Александра МЕРГЕМБАЕВА, обвиняемого в приобретении, хранении и распространении психотропных веществ, огласили в СМУС 28 августа. У него обнаружили 119,46 г психотропных веществ, что является особо крупным размером. Подсудимый признавал вину только в хранении и употреблении наркотиков, распространение Мергембаев отрицал.
- Признать виновным и назначить 11 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, - огласил приговор судья Мерей АКШАЛОВ.
Прокурор просила дать 12 лет лишения свободы.
Александр Мергембаев выслушал приговор спокойно, пожал руку адвокату, сказал матери, чтобы она не переживала, обнял ее и сказал:
- Приди на свиданку!
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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