В середине июля «НГ» рассказывала о том, что в селе Садовом Костанайского района жители жалуются на проблемы с водой. Скважины пересохли, а цена фляги воды от Затобольской ТЭК выросла в 4 раза. После публикации редакция сделала несколько запросов и выслушала все заинтересованные стороны, чтобы ответить на два важных вопроса - почему все-таки из скважин исчезла вода и что дальше с этим делать?

Дождей мало, вода уходит

Первые ответы удалось получить уже в конце июля. Аким Мичуринского сельского округа Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ проводил в местной школе отчетную встречу с населением. Говорил о налоговой задолженности предприятий, ремонте дорог и уличного освещения, ликвидации несанкционированных свалок. Говорил, конечно, и о воде. Он поспешил отчитаться об уже известных нашим читателям фактах - акимат разработал проект водопровода и ищет деньги на его строительство. Если повезет, то работы начнутся уже в 2024 году. Стоимость проекта - чуть больше 450 млн тенге.

- Мы знаем, что из скважин вода уходит, - сказал Жумагалиев. И ответил, куда и почему: - синоптики отмечают, что дождей у нас было мало. И что вода в селе Садовом, как и в Мичуринском или Алтынсарино, стала уходить вглубь песчаного грунта. Этот вопрос стоял и на уровне района и на уровне области.

Вода в котловане на территории карьера скопилась, по мнению владельца карьера, от талых вод

Похожий ответ редакции дали в управлении энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области. Там отметили, что «из-за сложившихся природно-климатических условий за последние 15 лет по бассейну реки Тобол прослеживается ряд маловодных лет».

- Тариф на воду в пункте раздачи воды подняли, потому что старый был убыточным, - объясняла экономист Затобольской ТЭК Марина ШИЛИНА. - В 2021 году убытки составляли 6 млн тенге, в 2022 году - 15 млн тенге. География подвоза воды широкая, вы понимаете, что у водителей большой объем работы. Да и сам подвоз воды - не наша профильная услуга, это дополнительная нагрузка. У нас нет задачи сделать этот тариф суперприбыльным, пусть бы хотя бы не создавал убытки. За полгода в Садовом за воду жители заплатили 186 000 тенге, это при условии, что кассир получает зарплату в 30 000 тенге в месяц. То есть ваших денег даже на ее зарплату не хватит. Субсидий мы на эти услуги не получаем.

Экономист ЗТЭК обещала жителям, что она обратит внимание руководства на проблемы с чистотой воды, продаваемой в пунктах раздачи.

Котлован с рыбой?

На встрече с акимом жители напрямую спрашивали главу сельского округа, может ли на ситуацию влиять расположенный неподалеку карьер? Они и раньше утверждали, что раскопки могли как-то нарушить подземную гидросистему, что привело к осушению скважин.

- Там уже озеро, даже рыба водится! - возмущался житель села Балтабай САДВАКАСОВ. - У нас засуха, а у них там низины вода заполняет. Это как? Может, это вода с наших скважин?

Балтабек Жумагалиев отвечал, что у властей нет таких данных.

Аким Балтабек Жумагалиев уверен, что скважины пересохли из-за жары

- Озеро находится в карьере ИП Корнеева, но озеро там никто не зарыблял, я точно знаю, - успокаивал собравшихся аким.

- Вы знаете, какие убытки я несу, у меня недавно сгорела стиральная машинка, потому что нет давления в трубе, - спорила Евгения ДРУЖИНИНА. - Каждые полтора или два месяца я покупаю насос - это 12 000 тенге. Плюс еще 1000 тенге в день на покупку воды во флягах. Мне этого не хватает. Вы нам обещаете, обещаете, и ничего не меняется.

Предприниматель Михаил КОРНЕЕВ не понимает, почему жители ополчились именно на его карьер. Он объясняет, что песок добывают на глубине до 13 метров и это никак не могло навредить системе внутренних вод. В доказательство приводит справку маркшейдера, согласно которой в 2020 году максимальная глубина добычи 11,4 метра, в 2021 году 9,7 метров, в 2022-м 8,8 метров.

Михаил Корнеев: «Глубина скважин в других селах 25-30 метров, ближе воды уже давно нет»

- Во-первых, я не понимаю - почему претензии именно ко мне, потому что песок возле села Садового разрабатывают помимо меня еще три предпринимателя, - рассказал «НГ» Корнеев. - Садовцы возмущены пересохшими скважинами. Но мы же знаем, что сегодня из-за засухи средняя глубина скважин в Альжанке, Мичуринском и Тобыле - 25 - 30метров. Ближе воды уже давно ни у кого нет... Помимо засухи есть и другие факторы. Вода имеет приливы и отливы. Почему у меня «озеро», а точнее котлован с водой, стоит на территории? Это не грунтовая, а талая вода. У меня площадь карьера 42 га, где-то 30 из них уже выработаны. Воде нужно куда-то деваться. Часть уходит в землю, но часть стекает в нижнюю точку - водоуловитель. Один год мы его копали, а потом вода встала и стоит там. В соседних карьерах тоже есть котлованы с водой. Туда тоже стекают талые воды, реками весной с полей течет. Внизу в котловане суглинок лежит. Вода в котловане чуть испаряется, чуть прибывает с дождями.

Глубина копания

Корнеев рисует карту и объясняет, что как только начинает работу станция первого подъема ГКП «Костанай-Су», уровень воды в котлованах снижается.

- То есть суглинок не дает уйти воде вниз, но есть же и боковые дренажи и когда их включают, вода уходит, - говорит предприниматель. - Я считаю, что помимо природных факторов есть еще забор воды для Костаная, который влияет на водные горизонты. Я хочу, чтобы вы поняли - мой карьер прошел десятки проверок и если были нарекания, то мы бы давно остановили работы. Только если будет заключение гидрогеолога, что все четыре карьера возле Садового наносят ущерб запасам воды, тогда мы руки поднимем, и с нами расторгнут контракт.

Пока же у госорганов претензий к работе карьера ИП Корнеева нет. Об этом нам сообщили в ответах на запросы в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля и Департаменте экологии.

В ГКП «Костанай-Су» со своей стороны также считают безосновательными предположения о том, что их предприятие влияет на водный режим в Садовом.

- Забор воды на третьем участке Костанайского месторождения подземных вод в количестве 35 000 кубометров в сутки никак не влияет на уровень грунтовых вод в Садовом, - сообщил директор «Костанай-Су» Казбек ШАЛАБАЕВ. - Скважины в Садовом пробурены в основном на глубину до 40 метров. Пополнение грунтовых вод происходит в основном за счет осадков. На глубине 50-60 метров расположены глины высокой плотности (мергель). Они не пропускают ниже воду, которой пользуются в Садовом. Подпитка же водоносного горизонта месторождения на 90% происходит из реки Тобол, а именно из Амангельдинского водохранилища. Если же сельчане будут бурить скважины ниже мергелевых глин, то в обязательном порядке им необходимо установить кондукторы, которые не позволят поверхностным водам проникать в водоносный слой Костанайского месторождения.

Воду для жителей Садового власти планируют брать из южной части второго участка Костанайского месторождения подземных вод. То есть у Затобольской ТЭК. Но ее сельчане получат только когда достроят водопровод. Остается ждать, когда будет рассмотрена заявка акимата в республиканский бюджет.

Фото георгия ГОВОРОВА