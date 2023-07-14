Село Садовое расположено всего в нескольких километрах от областного центра. Местные жители радуются, что в дома провели газ. Но на этом прелести жизни возле крупного города заканчиваются. В Садовом - проблемы с освещением, дорогами, а последние три-четыре года возник серьезный дефицит воды. Почти 3 000 человек не знают, как поливать огород и кормить детей, потому что скважины стали пересыхать.

Вода уходит и дорожает

Евгения ДРУЖИНИНА живет в Садовом с рождения. Последние семь лет воду брали из скважины на кухне, прорытой на 16 м в глубину.

В пункте раздачи воды 40-литровая фляга пока стоит 125 тенге. С 1 августа - уже 500 тенге

- Воды в скважине не хватает даже для огорода, да и сама вода очень плохая, - говорит Дружинина. - Рыть более глубокую скважину очень дорого - около полумиллиона тенге. Как вы сами понимаете, не у всех в селе есть такие деньги. А у нас и насосы не справляются, горят каждые два месяца. При этом мы же еще покупаем воду в бутылях, чтобы можно было элементарно приготовить ужин. 19 л покупной воды хватает на день, может, два дня. У нас в селе есть пункт раздачи воды, но нас он не устраивает, потому что вода там грязная, привозят ее редко.

Евгения тратит по 1 000 тенге в день на покупку воды, в месяц - около 30 000. В этом году семья осталась без огорода, потому что поливать его нечем.

Пункт раздачи воды в Садовом - один из двадцати, которые распределены по всему Костанайскому району. Все ПРВ обслуживает ГКП «Затобольская ТЭК». С 2010 года 40-литровая фляга обходилась сельчанам в 125 тенге, или 3 125 тенге за куб воды. Но недавно ГКП уведомило жителей 17 сел, что с 1 августа стоимость 40-литровой фляги вырастет до 500 тенге, или 12 500 тенге за куб. Рост - в 4 раза! Исключением стали села Майколь, Шеминовское и Белозерка, которые сами добывают воду из скважин. На другие же пункты воду подвозят за счет ГКП «ЗТЭК».

На странице акимата Костанайского района в Instagram поясняют: решение принято «после продолжительного обсуждения на различных уровнях управления предприятием». И отмечают: 2021-й и 2022 год ЗТЭК завершило с убытками, и только рост тарифов позволит преодолеть финансовые трудности.

«НГ» обратилась в ГКП «ЗТЭК» с просьбой объяснить, как рассчитали новый тариф и можно ли компенсировать его из госбюджета. Нам обещали ответить позже.

Карьер раздора

Но проблемы пункта раздачи воды все-таки у сельчан на втором плане. Главной проблемой они считают бизнес, а именно карьер по добыче песка, который расположен на окраине и с каждым годом все ближе подбирается к домам. Жители предполагают: рабочие копали так усердно, что нарушили систему подземных вод. Что якобы и стало причиной засухи в скважинах.

Карьер по добыче песка расположен недалеко от Садового

- Вода есть у нас, но она где-то на очень большой глубине, гораздо глубже, чем наши скважины, - говорит Балтабай САДВАКАСОВ. - Если метров на 30 прокопать, то, наверное, будет вода. Аким обещал решить проблему с водой, но пока это только слова. Карьер начал расширяться года 3-4 назад. Примерно тогда вода и стала уходить из наших скважин.

По словам сельчан, они не раз обращались к акимам сельского округа и района, чиновники обещали принять меры и якобы даже планировали закрыть карьер, но решить проблему не смогли. «Они нас не слышат», - говорят жители Садового.

Нурбек Корганбеков: «На моей улице только я сейчас еще держу скотину»

- Из-за того, что у нас есть проблемы с водой и все больше территорий отдают под карьер, мы вынуждены избавляться от домашнего скота, - говорит Нурбек КОРГАНБЕКОВ. - На моей улице только я сейчас еще держу скотину. Я полностью от нее отказывался, потом восстановил. Нанял пастуха из местных, но водопоя для животных нет. Приходят домой и первым делом ищут воду, язык аж вываливается. Жалко их, поэтому я распродал большую часть. Остались две дойные коровы и пять телят. Договариваюсь с соседом кидать к нему насос, потому что даже зимой нам не хватает воды. А раньше они спокойно паслись, земли здесь было много. Но потом эти земли раздали, в том числе под котлован для карьера.

В селе есть свой колодец, где тоже можно набрать воду. На его очистку даже скидывались деньгами, потратили около 30 000 тенге. Помогает колодец только тем, кто успеет набрать ведра рано утром.

Деньги на водопровод - вот!

- Аким Мичуринского сельского округа два года назад нам сказал, что идет разработка документов на строительство водопровода, - вспоминает Садвакасов. - Мы, счастливые, расходимся. Мы голосовали за него тогда. В этом году нам снова рассказывают, что будет водопровод и одну улицу заасфальтируют. А когда приезжал аким района, нам сказали, что денег в бюджете нет. В общем, одни отговорки.

В январе 2020 года аким Мичуринского сельского округа Балтабек Жумагалиев комментировал в СМИ, что скважины опустели из-за сильной жары и засухи. В июле 2023 года официальный представитель акимата Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА не стала комментировать «НГ» жалобы жителей на карьер, но рассказала подробности плана строительства водопровода.

- Проблема с водой нам известна, не раз обсуждалась, поэтому акимат разработал проектно-сметную документацию, - сообщила Кызыкенова. - Документы готовы, нами уже подана заявка в областной маслихат на выделение финансирования. Стоимость проекта - чуть больше 450 млн тенге. Мы ждем сейчас только финансирования. Как выделят деньги, сразу приступим к реализации проекта. Планируем, что будут построены скважина и разводящие сети. Все, что касается карьера, я комментировать не могу, потому что у нас нет на руках экспертиз, которые бы доказывали связь между разработкой карьера и отсутствием воды. Вы можете по этому поводу обратиться в управление природных ресурсов, там есть компетентные люди, которые ответят на эти вопросы.

Карьер разрабатывает ИП Корнеев. В 2018 году Михаил Корнеев судился с акиматом Костанайского района. Власти отказывались предоставить участок, мотивируя это тем, что ИП осваивает недра в санитарной зоне подземного водозабора и Амангельдинского водохранилища, что создает угрозу качеству питьевой воды. Тогда суд встал на сторону предпринимателя.

Жители Садового считают, что карьер нуждается в дополнительной проверке. Ведь если не он, то должна быть другая причина пересыхания скважин.

«НГ» направила запрос в управление природных ресурсов с просьбой изучить эту проблему.

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