Неопределенный срок внедрения дифференциального тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях, о котором говорили ранее, стал ясным. Его введут уже с 1 сентября, сообщает пресс-служба акима Рудного.

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С этой даты оплата наличным способом для всех категорий пассажиров станет 150 тг. При безналичном расчете будут действовать следующие тарифы: