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Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на следующей неделе

23 августа 2023, 17:34 |  ЖКХ

Неопределенный срок внедрения дифференциального тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях, о котором говорили ранее, стал ясным. Его введут уже с 1 сентября, сообщает пресс-служба акима Рудного.

 

Фото из архива "НГ"

С этой даты оплата наличным способом для всех категорий пассажиров станет 150 тг. При безналичном расчете будут действовать следующие тарифы:

  • взрослый - 100 тенге;
  • пенсионеры по возрасту - 90 тенге;
  • дети от 7 до 15 лет, лица в возрасте от 15 до 18 лет - 50 тенге.