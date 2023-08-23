Дифтариф на проезд в автобусах Рудного введут уже на следующей неделе
23 августа 2023, 17:34 | ЖКХ
Неопределенный срок внедрения дифференциального тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях, о котором говорили ранее, стал ясным. Его введут уже с 1 сентября, сообщает пресс-служба акима Рудного.
Фото из архива "НГ"
С этой даты оплата наличным способом для всех категорий пассажиров станет 150 тг. При безналичном расчете будут действовать следующие тарифы:
- взрослый - 100 тенге;
- пенсионеры по возрасту - 90 тенге;
- дети от 7 до 15 лет, лица в возрасте от 15 до 18 лет - 50 тенге.
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