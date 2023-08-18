Акимат Рудного и отдел ЖКХ уведомляют горожан о том, что период тестового режима системы электронного билетирования продлевается, в связи с прохождением процедуры регистрации постановления «Об установлении дифференцируемого тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях города Рудного» в территориальном органе юстиции, сообщает ИА "Город".

Напомним, в мае текущего года сообщалось, что уже с 19 августа вступит в силу дифтариф, который предусматривает оплату за проезд наличными 150 тенге.

Но пока постановление вступить в силу не может, значит, оплата за проезд наличным и безналичным расчетом (транспортные карты, банковские карты, QR, мобильные приложения, SMS, NFC) остается прежней и составляет:

- взрослый -100 тенге;

- пенсионеры по возрасту -90 тенге;

- дети от 7 до 15 лет, лица в возрасте от 15 до 18 лет - 50 тенге.

О дате внедрения дифференцированного тарифа будет сообщено дополнительно.