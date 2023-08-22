О том, что открытого огня по результатам облета не обнаружено, сообщает акимат Наурзумского района. Вертолет "Казавиалесохрана" утром 22 августа вылетел из с. Аманкарагай в с. Караменды, чтобы облететь территорию заповедника.

В облете приняли участие заместитель начальника ГУ подполковник гражданской защиты Д.С. Алимкина и директор НГПЗ Д. Койлибаева.

- По результатам облета открытого огня не обнаружено, угрозы распространения не имеется, производится проливка мест горения. Проводится опашка на всех участках горения, - говорится в сообщении.

На месте пожара работают 202 человека, 55 единиц техники. Общая площадь пожара устанавливается.

- Угрозы населенным пунктам нет. Жертв нет. От огня пострадал рабочий заповедника 1966 года рождения, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - С диагнозом ожоги 1, 2 степени кистей рук и голеней ног на площади 30% он доставлен в хирургическое отделение ЦРБ Наурзумского района, состояние средней степени тяжести.

Напомним, три очага возгорания на территории заповедника обнаружили вчера, 21 августа. Общая площадь пожара на тот момент была не менее 60 га.