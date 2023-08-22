Возгорание, по данным ДЧС региона, началось вчера, 21 августа, в 16:30. Сухая трава и кустарник загорелись в 10 км от с. Караменды на территории Наурзумского Государственного природного заповедника. Огонь распространился на околки примерной площадью 50 га.

Фото из архива "НГ"

Еще один очаг пожара обнаружили в 16:57 на территории этого же заповедника в 15 км от с. Шолаксай. Здесь загорелся сухой камыш внутри озера на предварительной площади 10 га.

Третьй очаг обнаружили в 20 км от отделения Карамайшы. Здесь горит сухая трава и лесной массив.

В общем в в тушении пожара на трех участка задействовали 103 человека, 33 единицы техники и один вертолет. Но к 22:00 привлекли дополнительные силы и средств в количестве 115 человек и 23 единицы техники из ДЧС г. Астана, Акмолинской и Актюбинской областей.

На 07:00 22 августа был запланирован вылет 2 единиц вертолетной техники АО «Казавиаспас» и Минобороны. Для забора воды в 30 км. от места пожара имеется озеро «Жарколь».