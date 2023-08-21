В компании "Food Solutions KZ" объяснили, почему на фасадах ресторанов появились вывески с именами, передает Informburo.kz.

Фото ресторана в Костанае

Рестораны быстрого обслуживания "Food Solutions KZ" получат новое название осенью этого года, сообщает пресс-служба компании.

16 августа вывески ресторанов "Біз ашықпыз/Мы открыты" по всему Казахстану заменили на имена: "Мен Араймын", "Мен Аружанмын", "Мен Даниярмын", "Мен Юлиямын" и так далее.

"Это трогательная кампания в честь своих преданных сотрудников. Так мы хотели подчеркнуть значимость тех, кто работает в компании", – сообщает компания.



По словам гендиректора "Food Solutions KZ" Асета Машанова, в ближайшие месяцы сеть ресторанов получит новое название, под которым будут работать рестораны быстрого обслуживания компании по всей стране.

"Сейчас мы готовимся к запуску нового бренда, над которым старательно работали долгое время. От международного бренда мы переняли высочайшие стандарты и до сих пор придерживаемся их. Но теперь у нас есть свобода пробовать что-то новое и креативное, учитывая все пожелания наших гостей и работников", – сказал Асет Машанов.



