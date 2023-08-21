20 августа местные и республиканские СМИ сообщили, что днем ранее, во время празднования Дня города, костанайцы растоптали клумбы с цветами возле областного акимата. Сегодня, 21 августа, на площади возле городского акимата глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал журналистам ситуацию.

Он отметил, что в Костанае цветами сейчас засажено около 30 000 кв.м. - это более миллиона корней.

- Сегодня мы с коллегами прошлись по центральной части города, были в парке и заметили, что сейчас с цветами все нормально. Есть потери, но ущерб в пределах 30 кв. м. Как мы посчитали, это 0,1% от всех высаженных в городе цветов, - отметил Жундубаев. - А вот клумбы на территории возле областного акимата нужно теперь только перекапывать. Цветы там уже невозможно высадить, так как они уже не приживутся. А газон в течение 10 дней зазеленеет и будет травка. Поэтому мы принимаем такое решение.

Марат Жундубаев отметил, что не винит людей в том, что произошло и понимает, что людей на центральной площади было очень много - по подсчетам одновременно на центральной площади 19 августа находилось около 60 000 человек.

- Я благодарю граждан, которые сообщили СМИ об этом инциденте, и самих журналистов, но из-за этого создается мнение, что в Костанае живут некультурные люди, - отметил аким города. - На самом деле это не так. На данный момент ни одна скамейка, ни одна урна, освещение не пострадали, актов вандализма не было и в течение праздничных дней все было хорошо. По данным управления полиции города ситуация стабильная.

Он добавил, что акимат сделал из этой ситуации выводы и уже на следующее празднование Дня города на клумбах с цветами будут установлены защитные конструкции, на которых люди смогут сидеть.

Корреспонденты «НГ» осмотрели площадь возле облакимата после празднования Дня города. Мы также увидели, что цветы пострадали не только там, но и рядом со зданием художественной школы, по ул. Байтурсынова со стороны Центрального парка.

- Сейчас цветы очень трудно найти, а в наличии их у нас уже нет, - пояснил «НГ» находящийся с рабочими возле акимата старший бригадир по озеленению ТОО «Жаңа Өмір-2012» Сергей КАРТИНИН. - Во-вторых, сейчас их уже поздно высаживать - не приживутся.

На месте работали сотрудники ТОО - парень и девушка пропалывали землю на клумбах тяпками. Обработать землю на клумбах возле художественной школы подрядчик еще не успел.

Кроме того, 19 августа корреспондент также наблюдал, как из-за того, что ограждение мешало людям ходить, им приходилось обходить сцену по газону, вытаптывая траву. За минуту там проходили десятки, если не сотни человек.

Мы спросили у акима Костаная, можно ли передвинуть сцену и ограждение подальше от центрального сквера и можно ли провести День города в каком-то другом месте. Марат Жундубаев отметил, что в этом месте газон также подсеют и восстановят цветы, а сцена располагалось настолько близко к скверу, так как по другому не смогли бы работать звукорежиссеры. Он добавил, что предложения корреспондента «НГ» будут учтены, но на его взгляд передвигать сцену и ограждения возле нее нет необходимости.

Как пояснил журналистам Жундубаев, центральная площадь - самое вместительное и удобное место для проведения мероприятий такого масштаба, также здесь есть все технические возможности, чего, например, нет на Набережной по ул. Гашека или на Центральном стадионе (аким отметил, что вместимость у него около 11 000 человек).

Он также отметил, что акимат рассмотрит предложение журналистов поставить ограждение как можно поближе к сцене либо вообще полностью убрать его.

Возле этих клумб корреспондент увидел еще одну сотрудницу «Жаңа Өмір-2012», которая убирала мусор на газоне в парке. Она рассказала, что костанайцы оставили после себя очень много мусора и ей и ее коллегам пришлось убирать его ночью 19 и весь день 20 августа - из-за большой нагрузки сотрудники подрядной организации работали в свои выходные.

Фото Андрея СКИБЫ