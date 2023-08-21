Оглашение решения апелляционной коллегии областного суда состоялось сегодня, 21 августа. С жалобой обратились адвокаты Сергея Бескровного, которого в июне этого года признали виновным в нарушении правил пожарной безопасности, приведших к гибели 4-х человек.

- Досудебным расследованием установлено, что Бескровный дал поручение встретить порох, после чего 3 сентября 2022 года за несколько минут до взрыва дал незаконное поручение продавцу Неводничему занести ящик с порохом в хранилище, расположенное в подвале магазине, - отмечала в своей речи 16 августа прокурор Танзиля АБДУЛЬМЕНОВА. - В то время, как в специально оборудованном хранилище на первом этаже, имелось достаточно места для безопасного хранения пороха. Доводы обвинения подтверждаются видеозаписями в материалах уголовного дела. Таким образом, перемещение пороха в подвал произошло именно по инициативе Бескровного. Утверждения адвоката о нестабильности и противоречивости показаний свидетеля (который видел бочку с порохом в подвале - "НГ") носят субъективный характер. А доводы адвоката об отсутствии нарушений правил противопожарной безопасности в деятельности ТОО "Сатурн-2012" (оно управляло магазином - "НГ") со ссылкой на акты проверок административной полиции также носят ошибочный характер, поскольку на законодательном уровне между МВД и МЧС разграничены полномочия, о чем указано в ответе комитета административной полиции. Запрещено хранить и складировать в подвалах и цокольных этажах взрывчатые вещества.

Судья Айгуль ИСКАКОВА, обосновывая свое решение 21 августа, часто повторяла доводы прокурора. Она оставила приговор Бескровному без изменений, а жалобу адвокатов без удовлетворения. Директор "Оружейной палаты" продолжит отбывать наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

- Коллегия суда установила, что каких-либо объективных данных, свидетельствующих о существенных нарушениях уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих отмену состоявшегося судебного акта, не установлено, - сказала Искакова. - Судом верно установлено, что осужденный является лицом, ответственным за противопожарную безопасность, и ответственным за покупку и хранение пороха. Он должен был организовать безопасное хранение пороха. Это никем не оспаривается. Доводы защитников о том, что порох не относится к взрывчатым веществам, опровергаются пунктом 11 постановления Верховного суда РК. Бескровному было запрещено складировать в подвале взрывчатые вещества. Доводы адвоката об отсутствии нарушений в деятельности ТОО "Сатурн-2012" ошибочны, так как на законодательном уровне между МВД и МЧС разграничены полномочия. Досудебным расследованием установлено, что с момента открытия магазина, то есть с 2012 года, уполномоченным органом ни разу не проводилась проверка на факт нарушения требований норм пожарной безопасности. Сотрудники МВД не имеют полномочий проверять расположение хранилища оружия и взрывчатых веществ на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

Адвокат Виктор ОВСЯННИКОВ, защищавший Бескровного, на решение суда отреагировал эмоционально.

- Что можете сказать по доводам защиты? - спросил адвокат.

- Все будет изложено в постановлении, которые участники процесса получат в установленный законом срок, - ответила судья.

"Позор!" - выпалил Овсянников и направился к выходу. Уже на улице адвокат дал "НГ" развернутый комментарий на решение суда:

- Что тут комментировать? Судья что-то сказала новенькое? Она даже слова не сказала о наших ходатайствах, ничего не указала о назначении дополнительных экспертиз. Ничего она не указала! Элементарный вопрос, как при сильном ударе и трении бочки с порохом продавцы могли оказаться в бухгалтерии? Это ведь невозможно, их разорвало бы на месте. Все это понимают. Конечно, мы будем обжаловать в Верховном суде, может там нас услышат. Надежды у нас было мало. Просто смелости областной суд не набрался! И все это прекрасно понимают. Потому что четыре трупа и такой крупный ущерб. Бескровный в колонии волнуется, немного приболел, надежда у него была, но... А так приговор мы обжалуем.

Фото Георгия ГОВОРОВА