Долгожданная вода в домах горожан появится в течение двух дней в зависимости от района. Напомним, опрессовка в нескольких районах города должна была завершиться 17 августа, но воды потребители так и не дождались. Причиной стали долги теплокомпании за газ.

Сегодня, 18 августа, пресс-служба ГКП "КТЭК" опубликовала даты подачи горячей воды.

- Центральный район (от ТЭЦ-1) - с утра 19 августа,

- Южный район (от Котельной №3) - после обеда 19 августа,

- Северный район (от ТЭЦ-2) - с утра 20 авугста.