Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в "КТЭК"
18 августа 2023, 14:11 | ЖКХ
Долгожданная вода в домах горожан появится в течение двух дней в зависимости от района. Напомним, опрессовка в нескольких районах города должна была завершиться 17 августа, но воды потребители так и не дождались. Причиной стали долги теплокомпании за газ.
Сегодня, 18 августа, пресс-служба ГКП "КТЭК" опубликовала даты подачи горячей воды.
- Центральный район (от ТЭЦ-1) - с утра 19 августа,
- Южный район (от Котельной №3) - после обеда 19 августа,
- Северный район (от ТЭЦ-2) - с утра 20 авугста.
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