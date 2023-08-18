Уже два дня, 17 и 18 августа, читатели и подписчики пишут «НГ», что в их домах в центре города и в районе КЖБИ до сих пор нет горячей воды. Хотя по графику ее должны были подключить вчера, 17 августа. Корреспондент «НГ» попробовал узнать, почему так произошло и когда в квартирах горожан вновь появится горячая вода.

Как сообщили читатели, возможная причина отключения воды - долги ГКП «КТЭК» за газ перед областным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак». В пресс-службу ГКП дозвонится не получилось, на сообщение в WhatsApp они пока не ответили.

- Сейчас предприятие ждет подачи газа с «КазТрансГаз Аймака», - пояснил «НГ» советник акима Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ. - Работы ведем, думаю, сегодня-завтра воду дадут.

В АО "КазТрансГаз Аймак" корреспонденту "НГ" подтердили, что у теплокомпании долг за подачу газа. Сейчас ведутся переговоры о погашении задолженности. В "КазТрансГаз Аймак" отметили, если в ближайшие дни "КТЭК" долг погасит, подачу газа сразу же возобновят.

Напомним, аналогичная ситуация из-за долгов перез газовой компанией была в этом году в мае у частной котельной в мкрн. Береке. Тогда директор котельной отмечал, что их задолженность образовалась из-за долгов населения.