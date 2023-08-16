На днях об этом говорил аким областного центра. 15 августа на заседании акимата к теме вернулся глава региона Кумар АКСАКАЛОВ. И дал по ней первые поручения.

Фото из архива "НГ"

- Сейчас у нас идет возведение трех школ на 1980 мест. Кроме того, в рамках национального проекта «Комфортная школа» запланировано строительство 8 таких образовательных объектов, но в целом строительство школ — долгий и дорогой процесс, - отметил аким Костанайской области.

По его словам, в последние годы активно идет процесс урбанизации, люди переезжают в города. И поток не снижается. В области сейчас это особенно ощущается в Костанае и Тобыле.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Я думаю, что в целях недопущения дефицита ученических мест, можно и нужно рассматривать вариант пристроек к имеющимся школам, это дешевле, - сказал аким. - Это надо иметь в виду акиматам, управлению образования. Они должны просчитать и подготовить соответствующие предложения, где это возможно сделать, на какое количество ученических мест.