Приговор по делу 42-летнего рудничанина Марата ЛЯШЕВА, обвиняемого в убийстве инвалида III группы по зрению 58-летнего Павла Белова, огласили сегодня, 9 августа. Ляшев признан виновным по статье об убийстве и по статье о причинении вреда здоровью.

- Ляшева признать виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим), - сообщил в приговоре судья Кушербай АКШАЛОВ. - Назначить Ляшеву принудительное лечение от алкоголизма.

Государственный обвинитель просила для Ляшева 9 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим).

- Статья 99 ч.1 УК РК, по которой вам предъявили обвинение, предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, - пояснил Акшалов. - Суд учел признание вины и раскаяние, назначив вам наказание по низшему пределу - 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности. В срок этого наказания будет зачтен срок содержания под стражей. Вы пребываете под арестом уже почти полгода. Гражданские иски в отношении вас не заявлены, поэтому вы сможете претендовать на условно-досрочное освобождение. Все будет зависеть от вас и от вашего поведения.

Марат Ляшев сообщил, что приговор ему понятен. Родственники, которые пришли в зал суда поддержать Ляшева, кричали, чтобы он сохранял человечность.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.