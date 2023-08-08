Уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Рудного Марата ЛЯШЕВА начали рассматривать в специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области 7 августа.

Ляшев обвиняется в том, что 20 мая этого года зарезал инвалида III группы по зрению 58-летнего Павла Белова. У Белова не было одного глаза, поэтому уже 6 лет ему помогала Елена КРАУЗЕ. И не просто помогала, а жила с ним в одной квартире, так как после развода с мужем осталась без собственного жилья. Год назад Краузе начала встречаться с Маратом Ляшевым.

- Он часто приходил к Краузе, где вместе с Беловым они распивали спиртные напитки, - сообщила государственный обвинитель Мариям СУЛЕЙМЕНОВА. - 20 мая Ляшев пришел утром, принес водку, которую они выпили с Краузе. Потом Ляшев позвал своего друга Карамана Танатканова, пить продолжили вместе. Ляшев и Белов поссорились по незначительному поводу, после чего Ляшев взял кухонный нож и нанес два удара в спину Белову, потом два удара в грудь. От полученных ранений Ляшев скончался. Краузе и Танатканов пытались вызвать скорую помощь, тогда Ляшев набросился и порезал их.

Краузе и Танатканова врачи спасли, поэтому они выступили в суде в качестве свидетелей. Елена Краузе сообщила, что 20 мая Ляшев пришел с водкой, которую они выпили и легли спасть. Потом продолжили пить с Танаткановым.

- Не помню, из-за чего они поссорились, но Белов первым начал оскорблять Марата и размахивал перед ним ножом, - сказала Краузе. - Марат ударил в ответ на это. Когда я увидела, что Белов истекает кровью, попыталась остановить Марата, но он пырнул и меня...

- Я проснулся от криков Лены, - добавил Караман ТАНАТКАНОВ. - Увидел, что Ляшев добивает сидящего на полу Белова. Начал вызывать скорую, он полоснул меня по подбородку.

Сам Марат Ляшев сразу признал вину в суде и сказал, что раскаивается. Он сообщил, что Белов был хорошим человеком, но когда напивался, начинал всех оскорблять.

- 20 мая он сказал, что служил в секретных войсках. Он и до этого так говорил, мы смеялись, - сообщил суду Ляшев.- В ответ я сказал - мол, ладно, признайся уже, что не служил. Он сильно обиделся и стал размахивать ножом, не знаю, откуда он его взял. Тогда я прижал его руку с ножом к столу, а сам взял кухонный нож, которым резал хлеб, и нанес ему несколько ударов...

- В чем была необходимость, вам, физически здоровому человеку, убивать инвалида, который к тому же был в состоянии сильного алкогольного обвинения? - спросил судья Кушербай АКШАЛОВ.

Ляшев ответил, что все много выпили и если бы не алкоголь, убийства могло бы не быть.

Прения по делу прошли 8 августа.

Гособвинитель Мариам Сулейменова заявила, что вина подсудимого полностью доказана.

- Смягчающим обстоятельством послужило то, что Ляшев признал вину и чистосердечно раскаялся, - отметила прокурор. - Но он совершил общественно опасное деяние, поэтому прошу назначить ему 9 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим).

Марат Ляшев сказал, что его до сих пор гложет чувство вины и если бы не алкоголь, убийства бы не случилось.

- Я в жизни ни на кого даже руки не поднял, не был судим, - сообщил подсудимый. - Я уже говорил, что 27 июля Павел Алексеевич приснился мне и сказал, что простил меня. После этого стало немного легче. Прошу суд наказать по справедливости.

Оглашение приговора назначено на 9 августа.