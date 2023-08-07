Жалобы на новый пешеходный фонтан в центре Костаная прислали читатели "НГ". Они обратили внимание, что от фонтана идет неприятный запах нестираных носков. И поинтересовались - есть ли у фонтана система очистки воды? На эти вопросы сегодня, 7 августа, ответил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Надо понимать, что этот фонтан - не какое-то развлечение, это не аквапарк, чтобы там все купались, - высказался аким. - Поэтому там нужно соблюдать меры предосторожности. Дети там могут ходить. Под присмотром родителей. Но превращать его в купальню я бы не рекомендовал. Этот фонтан - все-таки фонтан для красоты.

И подтвердил, что в пешеходном фонтане есть система фильтрации воды.

- Да, фильтрация существует, даже с учетом того, что воду может разбрызгать воду в стороны, там есть специальная система, которая подает воду, - добавил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Данияр САБИТОВ. - Но там много граждан ходит в грязной обуви, фонтан, конечно, засоряется быстрее. Поэтому на этой неделе мы, скорее всего, его на пару дней отключим. Спустим полностью всю воду, еще раз его почистим.

Такую акцию по очистке фонтана Марат Жундубаев посчитал неэффективной и отметил, что она не решит проблему. И еще раз повторил, что вода в фонтане - не питьевая.

- Ко мне обращался подрядчик, который устанавливал там поливную систему, - рассказал аким. - Подрядчик мне говорит: "Приходят дети и пьют эту воду. Пожалуйста объясните им, что вода там из реки". Поэтому это в первую очередь задача родителей - следить за детьми. Запах - от мусора. Будем чистить, но это не должно стать каждодневной работой для отдела ЖКХ.

В Костанае 20 стационарных фонтанов. Из них 6 - в ремонте.

- Но этот ремонт я приравниваю к капитальному строительству, - сказал аким, комментируя публикацию "НГ" о новых сроках сдачи фонтанов. - Три фонтана были сданы 12-го, 13-го и 31 июля. Три остаются. Там писали в СМИ, что сроки передвигают. Хочу напомнить, что сроки у этой компании - до конца августа. Они идут нам навстречу, чтобы быстрее сдать объекты и люди могли ими полюбоваться. Большой фонтан, самый дорогой, откроется на этой неделе, там все механизмы на месте. Все зависит от людей, которые его настраивают. На следующей неделе откроют два фонтана.

Отдельно Марат Жундубаев остановился на оставшихся 14 фонтанах. Он пояснил, что 9 из них, скорее всего, будут ремонтировать в следующем году:

- Пять фонтантов мы более менее восстановили. но и они требуют ремонта: два фонтана на площади Первоцелинников, два на ул. Гашека и один возле ТРЦ MART. Девять фонтанов, надо признать, мы не сможем восстановить в этом году. Невозможно там ничего восстанавливать. Сделали глубокий анализ и пришли к выводу, что нужно выделять деньги на их ремонт. Конечно, хотел бы извиниться перед жителями, что мы не можем запустить все фонтаны. Но на это есть объективные причины. Нужно потерпеть. В этом году потерпели и в следующем проблем с фонтанами в центре уже не будет.

Фото из архива "НГ"