В последний день самого жаркого месяца лета, 31 июля, в Костанае торжественно открыли первый и пока что единственный в городе пешеходный фонтан. Теперь он будет работать ежедневно до конца сезона с 10.00 до 24.00.

Торжественное открытие пешеходного фонтана состоялось вечером 31 июля

Дети и взрослые уже с удовольствием опробовали на себе его прохладу, чего не скажешь о других фонтанах, которые молчат все лето.

В холодных струях с удовольствием купались и взрослые, и дети

Неделю назад аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ обещал: все фонтаны заработают до конца прошлой недели. И те шесть, которые реконструировали в этом году, и те, которые просто не начали работать в мае по непонятным причинам.

Однако обещание акима выполнено не было, причем уже в третий раз. До этого Жундубаев говорил, что фонтаны откроют к 15 июня, потом - к 20 июля. Когда сорвался третий срок, сложилось впечатление, что в акимате просто гадают на кофейной гуще...

31 июля корреспонденты «НГ» еще раз объехали все фонтаны города и убедились, что на бульваре Жастар в районе КСК, как и набережной вдоль ул. Гашека, они по-прежнему без воды и без ремонта.

Каскадные фонтаны на набережной вдоль ул. Гашека молчат все лето

Вот так выглядит фонтаны на бульваре Жастар, которые должны были работать еще на прошлой неделе

Из шести реконструируемых журчали только два: в сквере рядом с памятником Пушкину и рядом со зданием Шахматного клуба. А к вечеру открыли пешеходный фонтан.

Первый из шести реконструируемых фонтанов запустили рядом с часовой башней в конце июня

Главный фонтан в Центральном сквере Костаная обещают запустить «до конца этой недели»

Скульптуру бегемотика рядом с пешеходным фонтаном покрасили в серый цвет и накрыли зонтиком

Пришлось снова задать вопрос акиму города на аппаратном совещании, где он назвал уже новые сроки открытия фонтанов.

- На самом деле нужно понимать, что это не ремонт, а капитальное строительство, поэтому этот год нужно потерпеть чтобы следующие 10 лет мы свободно каждый год включали и пользовались фонтанами, - сообщил Марат Жундубаев в ответ на вопрос корреспондента «НГ» Георгия Говорова. - Мы не можем за три недели все сделать. Понятно, люди хотят, чтоб прямо сейчас была вода и красиво. Но есть производственная работа, есть технические причины. Два фонтана в Центральном сквере уже прошли пробный пуск, до конца этой недели их запустим. Два фонтана по ул. Байтурсынова запустим на следующей неделе. В эти две недели 6 реконструируемых фонтанов запустим.

На бульваре Жастар, как нам обещали, фонтаны должны были заработать еще на прошлой неделе. Но теперь все оказалось иначе.

- Там тоже будет капитальный ремонт фонтанов, по сути - строительство, - сказал Марат Жундубаев. - Если вы посмотрите, то увидите, что полностью меняется механизм, все меняется. Старые фонтаны себя изжили, грубо говоря, поэтому жителям нужно немножко потерпеть и будет красиво.

По поводу двух старых фонтанов рядом с памятником Пушкину, которые неожиданно снесли на прошлой неделе, аким Костаная пояснил: «там восстанавливать нечего было, механизм с советских времен, старый». И пообещал, что на следующий год вместо них будут новые конструкции.

Фонтан напротив акимата Костаная убрали «в целях безопасности». Безопаснее здесь не стало

Напомним, эти фонтаны убрали «в целях безопасности», когда сняли бронзовые чаши и поняли, что бетон очень старый. Однако сейчас в центре города просто торчат куски бетона, на который могут наскочить дети. Так что безопаснее это место пока не стало.

Остается вопрос - что мешало акиму Костаная сразу сказать - фонтаны, мол, «себя изжили»? Чтобы не объявлять новые сроки сдачи, в которые подрядчики так и не вписались.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ