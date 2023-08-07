Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 7 августа, на аппаратном совещании поручил передать земельные участки в Сити-центре, перед областным акиматом и возле университета им. А. Байтурсынова на баланс отдела ЖКХ. А первые штрафы владельцы проката начнут получать уже 14 августа.

Жундубаев подчеркнул, что статья, по которой планируют штрафовать предпринимателей, предусматривает конфискацию машинок, с помощью которых совершается административное правонарушение.

- Как-только землю передадут, постановление подпишут на этой неделе, полиция сможет применять ст.463 КоАП РК (занятие предпринимательской деятельностью без разрешения - "НГ") и штрафовать, - пояснил аким. - Для физлиц, их у нас много, которые просто сдают самокаты без ИП, предусмотрен штраф до 15 МРП, это 51 750 тенге. Для предпринимателей - 25 МРП или 85 000 тенге. Мы сделали анализ - никто не платит налоги, никто кассовые чеки не дает. И говорить о том, что мы ущемляем малый бизнес или мы лишаемся каких-то доходов в бюджет, это неправильно.

Подчиненные Жундубаева подтвердили, что в Сити-центре зарегистрированы пять ИП, ни у одного согласно отчетам нет наемных работников.

- Работают ИП и физлица, которые действуют полулегально, - отметил Жундубаев. - При мониторинге выявляются лица, которые вообще документов не имеют. Мы же говорим, что это пешеходная зона. И если мы раньше не могли привлекать из-за правовой коллизии, я считаю, это неправильно.

О правовой коллизии аким Костаная говорил на совещании 31 июля. Объяснял: предприниматели пользуются тем, что законодатель не прописал, как должны использоваться площади общего пользования, где торговля под запретом, а "получения выгоды" нет. Теперь же Сити-центр будет не землей общего пользования, а государственной.

По словам Жундубаева, акимат, как и прежде, предлагает владельцам проката переговоры. Он поручил полиции повторно выдать предпринимателям предписания покинуть Сити-центр, а также "провести с ними разъяснительную работу".

- В принципе все согласовано, с прокуратурой согласовано, - сказал аким. - Коллизии больше нет, площадь и Сити-центр принадлежат государству в лице отдела ЖКХ. Чтобы предпринимателю какой-то бизнес там открыть, мы не против - нужно только разрешение отдела ЖКХ. Если есть какой-то интересный проект, мы готовы его рассмотреть. Владельцам проката мы предлагаем альтернативу на набережной в районе городского пляжа. Другой у нас нет. Если же предприниматели готовы сами предложить какую-то территорию, мы готовы собраться и подумать о том, как это сделать. Возможно, мы предусмотрим на это средства. Одним из таких вариантов может быть старый стадион на пляже. Возможно нам придется его асфальтировать и подводить освещение. Поэтому мы не отказываемся от диалога.

Фото из архива "НГ"