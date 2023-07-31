18 июля костанайские полицейские вручили предпринимателям, которые владеют бизнесом по прокату детских машинок, предписание - покинуть Сити-центр за 10 дней. Срок прошел, а машинки по прежнему разъезжают между ЦУМом и областной прокуратурой.

Сегодня, 31 июля, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ, отвечая на вопрос "НГ" на аппаратном совещании, сообщил - переговоры с предпринимателями проведены, но компромисса достигнуть не удалось.

- Вопрос этот с бородой, можно сказать, в прошлом году мы его решали, - сказал Жундубаев. - В этом году у нас... такая юридическая коллизия. Предприниматели пользуются тем, что законодатель не прописал, как должны использоваться площади общего пользования. То есть торговля под запретом, а пункта "получение выгоды" - такого пункта нет. Сейчас мы об этом говорим, проводим работу, чтобы дополнить этот пункт. Когда приведем в порядок, тогда и будем просить предпринимателей уйти из Сити-центра.

Аким повторил, что в качестве альтернативы владельцам проката предлагают триатлон-парк и набережную. Но отметил: "специально трассу для проката пока не планируем".

- Я считаю это неправильно. Так как 90%, если не все 100%, налоги платят? - обратился Жундубаев к руководителю управления госдоходов. И сам ответил: - Нет. Проверяйте их, пусть работают через кассу, как положено. Когда мы говорим о защите бизнеса - это о тех, кто строго соблюдает законы и работает честно. Жители продолжают жаловаться, жалоб очень много.

Жизнь владельцев проката, судя по всему, легкой не будет. Полиция намерена штрафовать предпринимателей за неисполнение того самого предписания. Как это будут делать, пока непонятно. Обещают, что решат этот вопрос за месяц.

- Просто нужно юридически продумать все правильно. И надо это делать, - сказал Жундубаев. - Но с людьми мы встречаемся, понимание у них в целом есть. Просто они хотят, чтобы была проходимость хорошая. Мы сказали так - что в Сити-центре будет хорошая пешеходная зона. Я думаю, мы наведем порядок, здесь нужно волевое решение и все!

Аким на совещании отметил, что в прошлом году властям удалось выселить из Сити-центра большинство незаконно установленных ларьков. И напомнил, что предпринимателям предлагают альтернативные места для их киосков.

- В городе должны быть места для вещевого рынка, для торговли дачной продукцией - должна быть какая-то дисциплина, - сказал Жундубаев. - Очень много моментов, когда киоски подключается к городским сетям. Когда мы разбирались с кабельными провайдерами, оказалось,что больше половины не имели никакого основания располагать там свои сети. Поэтому мы будем наводить порядок, искать компромиссы.

Фото из архива "НГ"