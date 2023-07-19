Вечером 18 июля полицейские вручили уведомления владельцам проката детских машинок и велосипедов в Сити-центре Костаная. Предупредили: ваш бизнес не согласован, а значит нарушает закон. И потребовали за 10 дней провести переговоры с городскими властями и найти новое место для проката.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Городские власти пытаются навести порядок в Сити-центре с апреля 2022 года, когда акимом Костаная стал Марат Жундубаев. По их требованию исчезли несколько ларьков с продажей еды. Теперь - очередь проката велосипедов и машинок, на который по словам чиновников, поступает множество жалоб от горожан.

Марат Сахратов (слева) / Фото Георгия ГОВОРОВА



-Территория возле ЦУМа и MART принадлежит государству, - объяснил предпринимателям первый заместитель начальника управления полиции Костаная Марат САХРАТОВ. - Мы подготовили уведомление на основании обращений граждан. Потому что дети выезжают беспредельно на дороги. Чтобы все было организованно, мы вас уведомляем, чтобы вы переместили все свои прокаты в парк (Центральный сквер - "НГ") на специально отведенное место. Мы дадим вам время, чтобы вы получили разрешение в акимате, где можно организовать такой прокат. Акимат не против, если вы перейдете в парк. Вроде бы все переехали. А после опять вернулись в Сити-центр.

Член общественного совета Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА рассказала о своих жалобах на прокат:

- Я часто хожу в этом месте и на меня наезжали. К сожалению, мой племянник катался на такой машинке и наехал на женщину. Есть целевые места. Если я хочу заниматься спортом, я еду туда. Если я хочу купить фермерские товары, я еду на рынок. И для проката должно быть такое место.

Марат Сахратов говорил о площадке перед университетом им. Байтурсынова. Рядом - аттракционы и, по мнению властей, там прокат не будет угрожать безопасности горожан.

Мажит шуленов (слева) / Фото Георгия ГОВОРОВА

- У нас больше 50 жалоб на предпринимателей, которые предоставляют услуги проката. Они угрожают безопасности жизни и здоровью, - сказал заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. И ответил корреспонденту "НГ": - У вас очень правильный вопрос о том, что смена локаций не изменит ситуацию. На самом деле изменит! Здесь крупные ТЦ, гуляют пожилые люди. А если мы перенесем их в триатлон-парк, там есть специальные дорожки.

По словам Шуленова, в приоритете все-таки триатлон-парк как место для переезда бизнеса. Ранее в акимате Костаная рассказывали, что там создадут «место притяжения костанайцев», таким образом возрастет поток людей и бизнес ничего не потеряет от переезда. Предприниматели обратили внимание, что в триатлон-парке плохие условия и, как следствие, низкий поток людей. Они считают, что с переездом их доходы резко упадут.

Пригодность триатлон-парка к прокату машинок тоже вызывает вопросы. Почему там дети не будут наезжать на пешеходов или спортсменов, никто так внятно объяснить не смог. Что сделают власти, чтобы обеспечить безопасность посетителей, тоже непонятно. Кто-то предположил, что машинки не будут заезжать на тартановое покрытие. Но четкие правила еще только предстоит определить, если, конечно, этим кто-то из акимата или полиции будет заниматься.

- Может быть, мы уберем быстрые дрифт-кары и электросамокаты, а оставим хотя бы машинки для самых маленьких? - предложил ИП Канат ДЮСЕКОВ. - Нас тут 3-4 предпринимателя. Есть у нас машинки на пульте управления. Я на таких катался еще в 1997 году, когда был маленьким. А быстрые кары я сам готов убрать. Можем мы это обсудить?

По мнению предпринимателей, триатлон-парк - хорошее место только в будущем, когда акимат создаст там условия. Звучали предложения - дать прокату закончить этот летний сезон, а после обсудить возможный переезд.

Чиновники отреагировали холодно: к диалогу готовы, но из Сити-центра весь прокат нужно убрать, иначе - штраф по ст. 463 КоАП РК. И от объяснений перешли в нападение. В частности, потребовали показать, как предприниматели выдают клиентам фискальные чеки. Канат Дюсеков показал на телефоне электронную кассу, но в ней были данные только за прошлый день. На момент визита полиции 18 июля прокат работал, но чеков еще никто не выписывал.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Предприниматели поставили свои подписи в уведомлениях полиции. Акимат Костаная обещает провести совещание по вопросу переезда проката машинок в ближайшие дни.

- Безопасность для нас на первом месте, нужно прекратить это броуновское движение, - резюмировал Мажит Шуленов.