"НГ" продолжает публикацию путевых заметок костанайца Ивана ЯЦИНЫ (он же - Ваня Смайл), который путешествует по городам России. Начало - здесь.

Честно признаюсь, мне не хотелось ехать на электричке 2 часа еле-еле от Екатеринбурга, и все же... По приезду в Воинцы мне открылся взор на леса, равнины и домики, что затерялись между растительностью. Вот это я понимаю - деревня! Ни вышек, ни многоэтажек, ни людей.

Нас забрал внедорожник и повез к лагерю, где первым делом я скинул все одеяние и пошёл в воду. Если бы не узнал про глубину реки, то с первого ныряния прочесал бы себе лицо, проводя время на сплаве в образе Фредди Крюгера (персонаж из фильма «Кошмар на улице Вязов»). Там я познакомился с поваром, инструкторами, аниматорами. Я не спрашивал разрешения о том, чтобы писать о них, поэтому решил не упоминать имена, кроме Ани, моей девушки, которая привела меня в этот коллектив.

Сплав проходит в 3 остановки по реке. Первая остановка - «Старт». Мы отправились на машине до первой точки, где встречали туристов, которым предстояло ежедневно после перепоя махать веслами в сторону следующих остановок. Меня, как новичка, решили посадить с туристами, где вся группа работала на весле и лила алкоголь по всей территории катамарана.

Туристическое судно с пассажирами дяди, тети, в которых +градус выше их возраста, пришвартовалось к берегу реки. Достали горелку, угли и вискарь. Только выставили все на свои места и начали разжигать уголь, сразу прилетел генеральный директор, суровый человек, который заслужил мое уважение своим бескомпромиссным характером. Сказал всем собраться, кальян сложить, разместиться на судно и продолжать движение, где для всех приготовили программу. У туристов не было шансов отстоять право на 30-минутный отдых, и все повиновались.

Добравшись до места - песчаного берега с скалистыми холмами, которые кругом окружены деревьями и тропами, что ведут в небо, все устремились занимать места, куда в кондиции «лыко не вяжет» упадут своими телами.

Нас встретил отряд в народных костюмах - "народный фольклор Урала", угощая караваем туристов, чтобы те закусывали,хотя бы хлебом с солью. Кругом была атмосфера отдыха по-русски, по-деревенски, с душой. Был диджей, на которого не обращали внимания, пока солнце не скрылось за горизонтом и пока первое тело не начало отжигать на траве, демонстрируя гибкость тела в стиле 90-х, под современный бит.

Дискотека закончилась, а веселье продолжилось. Костер, гитара, самогон, типичные запросы на то, чтобы сыграть, коллективный вой, который не может попадать в тональность.

7 часов утра. Мне казалось, да даже петухи в это время ещё спят. Мне было плохо и очень отвратительно, отдавало во рту привкусом вчерашнего веселья. Понимая, что, если не взбодрюсь, то я умру от бессилия, заставил себя, как в песне Макса Коржа - «Выгоняем алкоголь, срочно прибегнуть к спорту».

Утренняя каша влетела в меня, чай заправил своим теплом, воздух и температура бодрили своей прохладой, погода шептала и говорила «срочно покрой себя кремом от загара, а то ханаЦ». В этот день я познакомился с Юлией. Человек с нимбом вместо головного убора. Святая женщина из Грузии, которая занималась изготовлением ремней безопасности. Возможно, благодаря именно ей, вы живы и не разбились в аварии. Она была туристом и очень уважала наш труд. Она помогала убирать, мыть посуду, на любую просьбу говорила "да" и бежала на помощь. Читала на иврите, говорила об Израиле и местах, где путешествовала. Реальный пример как быть счастливой? Делай добро без корысти, не нанося себе вреда. Отдельное спасибо за подтверждение моих убеждений.

Дальше началось приключение с отплытием. Нам была поставлена задача отправить всех туристов, а потом самим с вещами обогнать их и по приезду гостей организовать прием и начать шоу программу. Спустя час мы проплыли всего 4 метра от суши! 4 метра за час времени! На берегу было максимально длинное мелководье, а на плоту около тонны вещей и провианта. Мы понимали, что туристам придётся голодать. За час пустых идей о том, как отплыть, мы родили 10 теорий и гипотез по решению проблемы. Пока на горизонте не появились другие плавающие, они же и помогли стартовать со старта спустя час времени.

Дорога была веселой и палящей. Каждый раз, когда мы невольно пришвартовались на мелководье, нам помогали катамаранисты, которых мы обогнали. Я был пассивным наблюдателем происходящего. В пути ребята возомнили себя пиратами и надели на весло черную футболку, предварительно отказавшись от идеи натянуть стринги Ярика вместо флага. Мне было весело и забавно. Спасибо!

Кругом скалы и возможность в любую секунду нырнуть и вынырнуть. Река, как лекарство, плавно несла меня и всех нас в сторону 3-й точки.

Наступив ногами на сушу, я понял, что не хочу разгружать все, что есть на плоту. Собрав в себе последние силы, применил психологию. Так и сказал: «Я не просто диджей, мне срочно нужно подготовить сцену, чтобы начать шоу. Мы все очень опаздываем, поэтому меня не отвлекать».

Ребята, я очень извиняюсь, что пришлось вести себя так, но у меня не было сил, а солидарность с вами не блистала. Разложив ноут и поставив колонки, я откинулся на сиденье и начал подготовку места, где можно устроить для себя сабантуй. Мне дали задачу не особо громко включать музыку, ведь через берег отдыхали «туристы-трезвенники».

Утро финального дня. Вы когда-нибудь чувствовали реальное желание умереть?! Я нет, но по мне казалось, что я вот-вот это случится. Режим блиц без границ, все было слишком быстрым и слишком громким. Звук кузнечика и его напев били по вискам, как кий по бильярдному шару. Двигаясь со скоростью падения сакуры 5 см в секунду, направлялся до туалета, где прошла моя целая вечность.

Вернувшись к месту, куда, не зная как, попал вчера, я провалился в сон. После пробуждения мне было лучше, чем утром, но восстановление было неполным. На предложение поесть сказал твердое «нет», моя девушка Аня проявила надзирательскую заботу и практически матом решила заставить меня съесть борщ. Я сказал «да, да, да» и оставил его на потом. Поработав, собрав вещи, погулял по лесу, после места, где на краю скалы, обдумал чуть ли не всю жизнь, я вернулся к борщу, который кто-то съел.

Предстояло проплыть 12 км по реке. Обгоревшая спина, ужасный похмел, усталость моей девушки и желание дать ей отдохнуть заставляли меня грести за двоих. Я был уставший и злость от отдыха помогала мне грести с силой берсерка. У меня болело все: тело, спина, голова, пустой желудок, душа. Я был счастлив, давно не испытывал себя на прочность. Мне стало ясно, что никакие трудности не по чем. Новый опыт дал многое в себе открыть.

Спасибо, Ань, что всё-таки вытащила меня в этот сплав. Многое потерял за 4 дня не в городе, но и немало получил взамен. Ещё никогда не был так счастлив, добравшись до финиша. Во мне отключилось сразу всё, весь я находился в режиме полёта, не оставив ни капли сил на разделение эмоций с гендиректором и всеми ребятами коллектива сплава. Меня не радовали копейки, что мне заплатили, но меня радовало, что я могу пройти это ещё раз, и теперь мне будет гораздо проще, ведь теперь у меня есть опыт и понимание, что такое плыть по реке 24 км.

Было круто, всем спасибо, с радостью поеду с вами ещё раз, если будет добавка к зарплате)