Путешественник Иван ЯЦИНА (многие его знают по прозвищу Ваня Смайл, потому что он постоянно улыбается) знаком читателям "НГ" рассказом о своем турне автостопом по пандемийному Казахстану - мы писали об этом в июле 2021 года.





А в июне 2023-го Ваня забежал в редакцию, чтобы сделать нам интересное предложение - а интересны ли будут нашим читателям его впечатления о странствии по России? "Конечно интересны!" - ответили мы. На том и порешили - что с каждой своей остановки Ваня будет присылать фото, видео и короткие словесные зарисовки. Далее - рассказ от первого лица.

Естественно не особо всегда ясно, что творится в городах, по роликам людей с приличным количеством цифр на счету. Меня зовут Иван (Смайл) и это мое третье путешествие, где я на минималках проезжаю города России, от Екатеринбурга до Питера.

Цель - максимально доступно рассказать про менталитет, достопримечательности и просто о том, что происходит со мной и людьми в разных уголках России.

Посещая традиционные достопримечательности, мне на глаза попадаются локации из киносюжетных линий из ряда "Россия как образ жизни". Менталитет - как в кино, общаги без преувеличения, как в СССР и с тем же ремонтом, иногда покрашено. Может, это как то и звучит плохо, но в этом какая-то своя романтика.

Про происходящее. Если нет событий в жизни, будь этим событием сам. Идя по дороге, решил сыграть просто в первом попавшемся месте. Это был рынок, где местные азербайджанцы рекламировали свои товары в районе новой сортировки. Разложился, зазвенел гитарой и запел. О том, как вышло и как отреагировали, скажет одна из очевидцев данного события. Это пост ВК от Марии:

"Когда-нибудь и на вашей улице перевернётся камаз с апельсинами, как это произошло в нашем районе (в краю ларьков, в раю шавермы), и заиграет музыка, которая вам близка по духу. Как гласит легенда, вечером ранее Иван так же исполнял свои песни, но кто-то был на работе, и поэтому всё пропустил. Вчера же я чисто случайно пришла к началу выступления, а также немного поснимала видяшки. Публика просила исполнить то, что знакомо: Наутилус, Кино, Animal джаz (куда ж без них), и многое другое, что знаешь и слушаешь дома и в поездках. Отпускать Ивана не хотели напрочь, выпрашивая новые и новые песни, все подпевали, концерт по заявкам удался, и все остались друг другом довольны".

В Екатеринбурге есть место, где не обязательно зависать за баром с чем-нибудь покрепче (хоть никто и не запрещает). С 22:30 до 05:00 гитара без перерыва звенит и сопровождает голоса гостей заведения с названием "Культурное место" по ул. Тургенева. Температура воздуха внутри росла до шкалы "пора выйти на улицу", где под треки АнимелДжаз ждали дождь, который так и не пошёл.

Повсюду атмосфера, ужина при свечах, куда не посмотри ассоциация трека "Lumen - гори чтобы светить", энергосберегательно, плюсом удобно прикурить. Обсудим всю жизнь, позовём рассвет, остановим время и сохраним момент с собой в вечность, стоя полным впечатлений, встанем на краю реки и молча посмотрим, как на город проливается солнечный свет. Середина, когда одни ложатся спать, а другие только открывают глаза.

Давай найдем кеды! Утром мне пришла идея в голову которая не реализовалась на 100%. Первое место, где поиски не увенчались успехом, Гринвич. Это ТРЦ в Екатеринбурге, где как в Костанае, местный people бесцельно перемещается по этажам в поиске смысла жизни, поиска знакомых, одежды или туалета.

Пробежка по бутикам первого этажа не дала результатов. А главный итог пробежки по второму этажу - у меня устали ноги. На третьем этаже хватануло возмущение: чего так дорого?!

Как мы заходим в тупик мы просим помощи у всевышнего, до него, конечно, никогда не докричишься, поэтому я взывал к мудрости интернета, где дали рекомендации - сходи на Таганку, там тебе быстро найдут, если нет, за 5 минут сошьют новый бренд с надписью (Сделано Армянином). Гуляя по рядам, где запахи Китая перемешались с ароматами персиков, мне пришлось столкнуться с непробиваемостью продавцов:

- Мне нужны красные кеды! - говорю я.

- Брат, вот эти хорошие, вот красные кроссовки, а вот вот эти посмотри, скидку дам, - отвечают мне.

Моё отчаянье дало понять - не верь тому, что говорят и пишут, наблюдай и чувствуй. Интернет меня обманул и по логике я снова залез туда за информацией. Зашёл на wildberries, потом пошел в Kire и купил кеды бежевого цвета. Вывод плюс мораль : дурная голова ногам покоя не даёт, заказывай с интернета.

Редакция "НГ" ждет от Ивана рассказов о новых впечатлениях и новых интересных локациях. Продолжение следует.

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