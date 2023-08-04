Полиция ранее не опросила россиянина Олега Савельева. По словам дропперов, он вел переписку с неким покупателем, в чей кошелек и ушли деньги костанайской пенсионерки.

Иск Амины-апа к дропперам суд Астаны удовлетворил частично / Фото из архива "НГ"

12 июля в столичном суде вынесли решение по иску Амины апа. Она просила взыскать с дропперов деньги, которые перевела на их счета под давлением мошенников. Судья Сауле Омарова частично удовлетворила иск пострадавшей - пенсионерке вернут деньги лишь только те дропперы, кто не смог объяснить суду схему их оборота денег.

Отметим, что такие операции не облагаются налогом, а в результате украденные деньги уходят за пределы страны.

В суде самые предприимчивые дропперы, далеко не наивные, несколько раз называли имя Олега Савельева, гражданина РФ. По их версии, он и вел переписку с покупателем криптовалюты.

"НГ" уточнила в областной прокуратуре - был ли Савельев допрошен в ходе уголовного дела, которое ранее приостановили из-за невозможности установить виновных? Его, к слову, не привлекли в качестве свидетеля и в ходе судебного заседания.

- Савельев допрошен не был, - сообщили в надзорном органе. - Дропперы в рамках расследования про него не говорили, указали о нем только 12 июля при рассмотрении гражданского дела. Учитывая это, Савельев будет допрошен по обстоятельствам дела.

Таки что полиция Костаная возобновит следствие по уголовному делу о мошенничестве.