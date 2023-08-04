Уголовное дело в отношении телефонных мошенников, от которых пострадала пенсионерка в Костанае, возобновят
Сауле КУАНБЕК
Полиция ранее не опросила россиянина Олега Савельева. По словам дропперов, он вел переписку с неким покупателем, в чей кошелек и ушли деньги костанайской пенсионерки.
Иск Амины-апа к дропперам суд Астаны удовлетворил частично / Фото из архива "НГ"
12 июля в столичном суде вынесли решение по иску Амины апа. Она просила взыскать с дропперов деньги, которые перевела на их счета под давлением мошенников. Судья Сауле Омарова частично удовлетворила иск пострадавшей - пенсионерке вернут деньги лишь только те дропперы, кто не смог объяснить суду схему их оборота денег.
Отметим, что такие операции не облагаются налогом, а в результате украденные деньги уходят за пределы страны.
В суде самые предприимчивые дропперы, далеко не наивные, несколько раз называли имя Олега Савельева, гражданина РФ. По их версии, он и вел переписку с покупателем криптовалюты.
"НГ" уточнила в областной прокуратуре - был ли Савельев допрошен в ходе уголовного дела, которое ранее приостановили из-за невозможности установить виновных? Его, к слову, не привлекли в качестве свидетеля и в ходе судебного заседания.
- Савельев допрошен не был, - сообщили в надзорном органе. - Дропперы в рамках расследования про него не говорили, указали о нем только 12 июля при рассмотрении гражданского дела. Учитывая это, Савельев будет допрошен по обстоятельствам дела.
Таки что полиция Костаная возобновит следствие по уголовному делу о мошенничестве.
|Кто такие дропперы?
|- Дроп или дроппер - это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей, - пояснял «НГ» в ноябре 2022 года и. о. начальника отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП Олжас МАГЫПАРОВ. - Он не является инициатором преступления, а выполняет указания, получая за это вознаграждение. Дропы участвуют в схемах по незаконному обналичиванию чужих денег. Схема довольна проста: дроппер предоставляет данные своей банковской карты, то есть свой личный кабинет либо банковскую карту, за определенную плату, после отправляет, куда ему сообщат. Тем самым карта является орудием преступления, а владелец карты соучастником по уголовному делу.
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