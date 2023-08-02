Общественные слушания, а точнее - собрание местного сообщества, по вопросу переименования двух улиц в Тобыле прошли 31 июля в ДК «Алтын Дән». Обсуждали предложения директора средней школы № 1 Кайсара Смадьярова дать ул. Механизаторов имя Героя Соцтруда Жансултана Демеева, а ул. Ленина - имя Абая Кунанбаева.

Перекресток ул. Механизаторов и ул. Ленина в Тобыле



Самого инициатора на собрании не было, один из организаторов сообщил "НГ", что он лежит в больнице.



Писатель и Герой Соцтруда



Это не совсем такие общественные слушания, к которым привыкли костанайцы. В городе Тобыл нет собственного маслихата, поэтому за решение о переименовании не могут голосовать депутаты. Вместо них собрались 22 из 23 членов местного сообщества, выдвинутых местными жителями.

Очень быстро определились с председателем и секретарем собрания. Учителя тобыльской школы зачитали справки о том, кто, собственно, такие Абай Кунанбаев и Жансултан Демеев.

- В этом году 20 августа будет 95 лет с рождения Жансултана Демеева, - рассказала учительница истории Светлана САДОВАЯ. - В 30-е годы голод выкосил практически всю его семью. Очень рано Жансултан стал пастухом, потом - помощником комбайнера. Его взял на поруки дядька. В 1956 году Демеев установил личный рекорд - намолотил 22 000 центнеров, это 2 железнодорожных состава, за что ему присвоили звание Героя Соцтруда. Позже он получил два ордена Ленина. Он был женат, четверо детей. Умер в Костанае в небольшой двухкомнатной квартире. Сыграл большую роль в становлении сельского хозяйства нашего района. И, думаю, переименовать такую нарицательную улицу Механизаторов, дать ей имя Демеева имеет смысл.

С похожей справкой об исторической и культурной важности Абая Кунанбаева выступила учительница казахского языка Сауле ИСМАИЛОВА.

- В каждом городе Казахстана есть улицы и библиотеки, дома творчества, театры, которые носят имя нашего великого писателя Абая Кунанбаева, - резюмировала она. - И я считаю, если в нашем городе тоже одна из улиц будет названа его именем, то это будет, конечно, очень даже хорошо.

"Время не стоит на месте"

В поддержку ветерана труда Жансултана Демеева также выступила председатель городского совета ветеранов Вера ИЛЬМИНСКАЯ. Она объяснила: в Костанайском районе, центром которого являтся Тобыл, есть улицы, названные именами Героев Советского Союза Ивана Павлова и Василия Афанасьева, а село Борис-Романовка переименовали в честь Ивана Павлова. При этом в районе есть 8 Героев Соцтруда, но их имена не увековечены в названиях улиц. Демеев должен стать первым, чье имя появится на карте города.

- Время не стоит на месте, все движется и требует перемен, - аргументировала Ильминская. - Страна уже другая, у нас свои традиции и история, свои герои. Уже 32 года нет Советского Союза, поэтому многие названия сел и улиц терпят переименования с идеологически устаревших имен на более совершенные, которые идут в ногу со временем. Мое поколение выросло с именем Ленина, были юными ленинцами, членами ВЛКСМ. Тогда была другая идеология. Я поддерживаю инициативную группу! Очень отрадно, что улица, названная в честь политического деятеля (Ленина - "НГ"), будет названа именем великого Абая. Что касается Механизаторов, то я за то, чтобы все улицы и села назывались именами наших великих людей.

С тем, что время меняется, согласен и кандидат исторических наук, профессор КРУ им. Байтурсынова Айбек ШАЛГИМБЕКОВ. Он отметил, что многие тобылчане не знают известных земляков. В качестве примера привел спортсмена Александра Мирошниченко. Историк считает, что и его имя могло бы появиться на карте города. Но местные чиновники, по его словам, к этой инициативе отнеслись без особого энтузиазма.

Шалгимбеков предложил городским властям создать консультационную комиссию по ономастике по примеру такой же в Костанае.

- Идет сейчас деидеологизация, декоммунизация, десоветизация, - отметил он. - В принципе, ничего страшного, это естественный процесс, который происходит во многих обществах. Александр Македонский очень скромный был человек, все города называл Александрия. Поэтому очень плачевно, когда над вчерашними героями поколение глумится, не понимает. Да, в те времена это было ценно. Мне кажется, что вне зависимости от политического строя Абай останется нашим достоянием. Это та ценность, которая не меняется. Конечно, много объектов носят его имя. Но должно быть что-то постоянное, что не меняется. Имя Абая - именно такое. А Жансултана агая я помню, он учился у моего отца.

Деньги на таблички

Пригласили на собрание представителя НАО «Правительства для граждан». Ее послание тобылчанам было простым - переименование улиц не несет никаких затрат для простых жителей. В зале к этим словам отнеслись скептически и переспросили - а как же затраты государственного бюджета на смену тех же табличек?

- Весь процесс переименования будет проведен автоматически, то есть вам не надо менять документы, - ответил заместитель акима Костанайского района Кайрат КАСКАБАЕВ. - Нумерация домов останется прежней. У жителей складывается неправильное представление о том, что если проводится переименование, то государство несет убытки. Это не так. Максимум затрат - это покупка бумаги для постановления правительства. Конечно, есть минимальные затраты на смену табличек. Но это небольшая сумма. Мы пока не вели подсчет, потому что пока мы не знаем, поддержит ли нас сообщество. Когда будет окончательное решение, тогда и посчитаем.

И. о. акима Тобыла Захар КОМАРОВ уточнил, что заменить придется 16 дорожных указателей. Каждый будет стоить около 5 000 тенге. То есть около 80 000 тенге из бюджета. Дешевле могут обойтись указатели на домах. По словам Комарова, каждая табличка обойдется в 1000-1500 тенге. Но эти деньги придется потратить самим владельцам домов. Жители быстро прикинули, что тобылчане с ул. Ленина, выполняя инициативу о переименованию, отдадут бизнесменам около 300 000 тенге.

Кто спросил жителей ул. Ленина?

Против переименования улиц проголосовал только один член местного сообщества из 22-х выбранных. Он же оказался и единственным жителем ул. Ленина, присутствовавшим на собрании. Александр ПИКИН подчеркивал, что власти не провели опрос жителей улицы.

- Я в своем районе знаю много людей, и когда затрагивается тема переименования, мне хочется спросить - для чего переименовывать уже названные улицы? - спросил он. - Я нисколько не умаляю имя Абая, он великий человек. Директор школы, который предложил переименование, он не житель ул. Ленина и даже не житель Тобыла. Неужели нельзя сделать опрос жителей ул. Ленина? У нас закладываются два новых квартала, почему бы их не назвать именем Абая? Если надо, я сам проведу опрос жителей улицы.

И.о. акима Захар Комаров отвечал, что опрос населения процедурой не предусмотрен. А население проинформировали о инициативе через местную газету. Кайрат Каскабаев добавил, что с инициативой переименования может выступить любой гражданин, даже если он не живет в этом городе или на этой улице.

- Улица Ленина - одна из старейших в нашем городе, ее так назвали наши деды и прадеды, - продолжил спорить Пикин. - Что изменится, если ее переименуют?

Тобылчане еще немного поспорили об исторической роли Ленина, но на результат голосования это вряд ли повлияло.

21 член местного сообщества проголосовал за переименование, 1 - против.

Фото Георгия ГОВОРОВА