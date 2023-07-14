Об этом сообщается на сайте акимата Костанайского района. В Заречном предлагают переименовать ул. 60 лет СССР на ул. Достык, а в Тобыле ул. Ленина в ул. Абая и ул. Механизаторов в ул. Ж. Демеева.

На этом перекрёстке на въезде в город Тобыл со стороны Костаная в скором времени, возможно, появятся новые таблички / Фото Олега ПАКА

- В ГУ «Аппарат акима Заречного сельского округа» поступило коллективное обращение от жителей села Заречное по вопросу переименования названия улицы «60 лет СССР» на улицу «Достык», - говорится в сообщении районного акимата. - За годы независимости Казахстан признан на высоком мировом уровне. Казахстан - многонациональная страна. У нас свой путь, свой язык, своя культура, свои ценности. Поэтому в соответствии идеологии нашей Республики нынешнее название улицы «60 лет СССР» является идеологически устаревшим. Для современного государства, для нашего будущего нужны современные названия.

Корреспондент "НГ" попросил уточнить, какую именно "идеологию республики" имеют ввиду авторы сообщения? Ведь в Казахстане нет государственной идеологии. В пресс-службе акимата Костанайского района сообщили, что ссылаются на послание президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости совершенствования административно-территориальной структуры страны.

- Необходимо провести работу по замене идеологически устаревших ономастических названий на исторические и близкие к национальному менталитету, - сообщили "НГ" в районном акимате. - Работа проводится строго согласно правилам учета мнения населения от 24 февраля 2014 года. Название "Достык" взято из перечня рекомендуемых названий Министерства культуры и спорта РК.

В релизе отмечается, что переименование улицы с 60 лет СССР на Достық "является целесообразным и актуальным". Слушания по ул. 60 лет СССР пройдут 20 июля в 11.00 в здании Дома культуры «Современник». Справки по телефону 8 (71455) 3-81-65.

Инициатива переименования ул. Ленина и ул. Механизаторов принадлежит директору КГУ "Общеобразовательная школа №1 г.Тобыл" Кайсару СМАДЬЯРОВУ. Он пояснил корреспонденту "НГ", что выступил с таким предложением три недели назад.

- Я родился и вырос в Костанайском районе, - сказал Смадьяров. - У нас в регионе проводится большая ономастическая работа, я считаю, она очень актуальна. А ул. Механизаторов идеологически устарела. Жансултан Демеев - наш земляк, Герой Соцтруда, механизатор, лауреат госпремий Каз. ССР. Имя известное. Сейчас, глядя на известных личностей, молодежь будет учиться и ровняться на них. Чтобы молодежь знала своих героев. У нас много улиц с устаревшими названиями. А мне хочется, чтобы люди знали своих героев и земляков, интересовались, что это за человек. Я также предложил имя великого Абая. Он народный просветитель. В Тобыле должна быть улица в честь него, чтобы люди знали о нем. Я в акимат обратился, несколько раз подходил, чтобы дети знали об этих людей. Демеева мало кто знает, а Ленина и так все знают.

Общественные слушания по переименованию ул. Ленина и ул. Механизаторов пройдут 31 июля, в 15:00, в зале районного Дома культуры «Алтын Дән».