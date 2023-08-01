22 июля «НГ» опубликовала лонгрид «Иных уж нет, а те далече... Куда пропали Умирзак Шукеев, Архимед Мухамбетов и чем запомнились все экс-руководители Костанайской области?». Статья основана не только на фактах из открытых источников, но и на эксклюзивных данных, которые сообщили автору инсайдеры.

В конце прошлой недели региональный сайт (так указано в шапке профиля) ilovekostanay выдал пост в Instagram с двумя предложениями: «Говорят, этот парень уехал из страны и "предположительно проживает с семьей в Дубае". Рады за него?». Пост сопровождает фото экс-акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова. Фраза «предположительно проживает с семьей в Дубае» не зря взята в кавычки, так как она идентична той, которую употребил в лонгриде автор статьи "НГ". Естественно, узнавал эту информацию о бывшем главе костанайского региона довольно долго, перепроверяя данные.

«НГ» попыталась написать в комментариях ilovekostanay - не хотят ли они добавить первоисточник информации? Но оказалось, что наш аккаунт на этой странице заблокирован. Как выяснилось, заблокировали нас давно - после аналогичных претензий. А месяц назад мы поймали региональный сайт на очередной нечистоплотности - в июне ilovekostanay опубликовал статью нашего журналиста Андрея Скибы без ссылки на «Нашу Газету». После разбирательств информацию удалили, а аккаунт ng.kz заблокировали.

Поэтому комментарий под постом об Архимеде Мухамбетове продублировал Андрей Скиба. Ответа не получил, хотя до этого администратор весьма охотно общался с другими комментаторами. Тогда наш журналист написал в директ и попросил, чтобы сайт добавил ссылку на «Нашу Газету». На что получил ответ: "эту информацию нам знакомый сказал". Какой именно знакомый, не пояснили.

Любопытно, что другой костанайский паблик kostanay.salem опубликовал пост с тем же фото и тем же текстом, но указал источником ng.kz. Правда, тоже после того, как «НГ» сообщила им о том, что нужно поставить ссылку на нас. Под постом kostanay.salem есть комментарий и администратора того самого сайта ilovekostanay, который не оспаривает авторство «НГ».

После долгих разбирательств ilovekostanay слегка изменил нашу фразу и теперь она звучит так: «Говорят, этот парень уехал из страны и «предположительно проживает с семьей в эмирате Дубай». Видимо, знакомый три дня уточнял эксклюзивную информацию о том, что Дубай это эмират.

Наверно сотрудники регионального сайта не знают, что от добавления одного слова суть использования чужой информации не меняется.

«НГ» готовит иск к сайту ilovekostanay. Может, тогда узнаем имя «знакомого» и его пояснение о том, каким образом он добывал эту информацию?