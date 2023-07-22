Идею этого материала невольно подсказали генеральный прокурор и премьер-министр РК, до которых мы дошли в отчаянной попытке получить ответы на простые вопросы. После прихода в область нового акима Кумара Аксакалова читатели горячо интересовались: а что с бывшими главами региона, на каких они постах, состоят ли вообще на госслужбе или в резерве президента?

Мы направили несколько запросов в акимат области, Администрацию президента РК и Агентство по делам госслужбы РК. Но получили сплошные отписки, поэтому пришлось жаловаться генеральному прокурору и премьер-министру. Когда и они скрыли данные, не представляющие государственной тайны, за словно скопированной из ответов тех, на кого мы жаловались, фразой: «Не располагаем информацией о месте работы и занимаемой должности указанных в вашем запросе лиц», закрались смутные сомнения... Что может скрывать о бывших акимах области высшее руководство страны, регулярно твердящее про Слышащий Жана Казахстан? Неужели тайну следствия?

Что ответили читатели "НГ" в Instagram на вопрос "Скандалы, успехи, провалы - чем вам запомнились экс-акимы Костанайской области?"

На госдолжностях отсутствуют

Только через два месяца безрезультатных попыток и благодаря неофициальным помощникам «НГ» Агентство по делам госслужбы РК наконец-таки признало: «В соответствии с действующим законодательством не предусмотрено создание резерва из числа бывших политических государственных служащих, в том числе лиц, указанных в Вашем письме».

- Информация о запрашиваемых вами лицах ввиду формирования отчетов по госслужащим в обезличенном виде, отсутствует, - сообщил 30 июня директор департамента прохождения государственной службы Агентства по делам госслужбы РК Жандос ХАСЕН. И коротко добавил: - При этом, согласно данным информационной системы «Е-Кызмет», сведения о лицах, указанных в Вашем обращении, подтверждающие их работу в настоящее время на политических и административных государственных должностях, отсутствуют.

Время на прочтение ответа оказалось гораздо короче двух месяцев, которые мы потратили на его выбивание, и смутные сомнения остались.

И мы решили вспомнить все скандалы, успехи и провалы бывших акимов области и выяснить, чем они занимаются сейчас. Оговоримся сразу: лишь с несколькими последними главами региона корреспонденты «НГ» много общались, подробно писали об их деятельности и были знакомы лично. Предшественникам повезло меньше: нашего издания тогда не было, поэтому информацию о них мы брали из открытых источников. Но и в том, что вспомнили, оказалось так много интересных деталей, что мы решили выделить под эту статью 4 полосы газеты: с 6-й по 9-ю.

В Турцию с Назарбаевым

Первым главой Кустанайской администрации почти сразу после развала Советского Союза стал 51-летний Кенжебек УКИН, поэтому его часто называют хозяином переходного периода. У власти пробыл меньше года, за который в области построили новую филармонию, открыли музей Ыбырая Алтынсарина и восстановили мечеть на перекрестке проспектов Абая и Аль-Фараби.

Кенжебек Укин стал первым главой администрации Кустанайской области / Фото из архива «НГ»

Он стал единственным из глав регионов, которого взял с собой президент Нурсултан Назарбаев в первую официальную поездку в Турцию, сразу признавшую независимость Казахстана.

Критики считают, что Укину не хватило решимости и воли, а еще он не сдал нормативы по зерну, с чем и связан быстрый уход с поста. Хотя сам Кенжебек Укинович в многочисленных интервью отмечал, что был против быстрого расформирования колхозов и совхозов, а это противоречило генеральной линии власти.

В 2015 году он стал почетным гражданином Костанайской области, 11 лет возглавлял областной совет ветеранов, а полтора года назад полностью отошел от общественной деятельности по состоянию здоровья.

«Езжай, а то Костанай уйдет к России»

Сменивший Укина 47-летний Балташ ТУРСУМБАЕВ больше запомнился как оппозиционный и даже одиозный политик. Не стеснялся резких выражений и критиковал власть, даже когда сам занимал высокие посты. В наш регион пришел как глава администрации, ушел как аким области. По словам Турсумбаева, именно он инициировал должность акима. Провел пресс-конференцию, на которой заявил: согласно Конституции, глава администрации ничего не решает, ответственность лежит на президенте, поэтому все нужно менять. Не прошло и года, как Назарбаев внес изменения в главный документ страны, по которому главы администраций стали именоваться акимами, получив новые полномочия.

Балташ Турсумбаев давал небольшое интервью «НГ» в 2013 году / Фото из архива «НГ»

Многие костанайцы по сей день считают Турсумбаева одним из лучших акимов, правдорубом и настоящим хозяином. Хотя сам он в интервью «Радио Азаттык» в 2016 году признавал: отправка в Костанай для него была «политической ссылкой»:

- Наверху решили: отправим его в Костанай, на самый край страны, пусть он там кричит... Но меня оттуда потом выдернули, поскольку я все слишком открыто говорил, через прессу, - делился Турсумбаев.

И добавлял: Назарбаев тогда боялся, что область «может уйти к России, в одном только Рудном 99% русских»», поэтому его отправили навести порядок. Когда Турсумбаев прилетел, в регионе шли митинги и даже «казаки в лампасах с нагайками ходили». Новый глава администрации решил проблему просто: собрал всех митингующих в одном месте и «зачитал лекцию о нелегкой судьбе наших народов, которые в одном котле варились». Начальнику УВД Турсумбаев уже наедине погрозил пальцем - мол, митинговать в рабочее время недопустимо, и если кто-то еще выйдет, их нужно закрыть на сутки, а потом «отправить улицы подметать».

- Люди возмутились, потом смирились, - комментировал «Радио Азаттык» борьбу с митингами в Кустанае в 1993 году будущий оппозиционер Турсумбаев. Впрочем, по словам Балташа Молдабаевича, в оппозиционеры его зачислили журналисты, которым он просто говорил правду.

Сразу после разгона митингов Турсумбаев улетел в Москву, договариваться о том, чтобы костанайцам перестали веерно отключать электричество и газ.

- У страны был госдолг перед Россией за электроэнергию и газ - в пределах $10 млн. Костанай же примерно 80% электроэнергии брал в Челябинской области. В Москве у меня были знакомые депутаты Верховного Совета, я к ним зашел и прошу: позвоните начальнику Центральной диспетчерской службы, пусть он перестанет мешать поставкам электроэнергии к нам. Должен Казахстан $10 млн - будет, значит, должен $12 млн. И точно так же договорился с газовиками, - объяснял ситуацию Турсумбаев.

Электроэнергию и газ костанайцам в итоге включили, хотя 30% населения за них так и не платило, а «долг списался на всю страну», уверял он.

Свой уход из Костанайской области Турсумбаев связывал с тотальным нежеланием жителей продлить полномочия Назарбаева. Наш регион дал всего 83-84% по новой Конституции, в то время как «остальные дали четыре девятки (99,9%)». Житикара и вовсе была против Назарбаева, «за» проголосовали всего 40%.

«Заснув казахом, не проснешься японцем»

Впрочем, самому Турсумбаеву это не помешало занять должность куда выше акима области. Недовольный Назарбаев назначил его секретарем Совета безопасности РК, но сам Балташ Молдабаевич считал ее декоративной. И чаще вспоминал себя на посту министра сельского хозяйства, когда изрек цитату, которой гордился всю жизнь.

- Тогда у меня был афоризм: «Заснув казахом, не проснешься японцем». Мне весь зал хлопал! - рассказывал он «Азаттык» в 2016 году. - Я говорил: хватит болтать, хватит надеяться на какие-то проекты вроде отверточной сборки корейских телевизоров... Привозили к нам кинескопы, коробку, все прикручивали друг к другу и вешали значок: «Сделано в Казахстане»... Я продолжаю утверждать: не выйдет из нас технологической державы!

На тот момент в Костанайской области то же самое уже делали с целыми автомобилями (и делают до сих пор), а Турсумбаев все предлагал модернизировать аграрный сектор.

Кстати, свои отношения с Назарбаевым в тот период считал нормальными и даже собирался в честь 25-летия Независимости выпить с ним «по 100 граммов вместе». Хотя тремя годами ранее в интервью «Нашей Газете» заявлял, что «авторитарный режим более 10 лет неэффективен» и Назарбаев с ним затянул, пора отдавать власть парламенту. Но оговаривался: в президенты никогда не стремился и «не видел себя в этой роли». Может, в этом был секрет хороших отношений политика с либеральными взглядами и авторитарного экс-президента?

В августе 2022 года Балташ Турсумбаев умер в Алматы от сердечной недостаточности.

Зоотехник с золотом из Англии

51-летний Токтарбай КАДАМБАЕВ пробыл у руля области немногим дольше своих предшественников. О нем вспоминают как о зоотехнике, ни дня не проработавшим по специальности, очень стремительно поднявшимся по карьерной лестнице. За короткое время он успел заочно закончить КГУ им. А.Байтурсынова с дипломом юриста, стать членом-корреспондентом Международной академии информатизации и кандидатом наук, а также защитить диссертацию на тему «Управление имуществом на промышленном предприятии» на примере Костанайской области. И все это во время управления нашим, на тот момент считающимся депрессивным, регионом.

Токтарбай Кадамбаев запомнился костанайцам продвижением по карьерной лестнице и любовью к творчеству / Фото из архива «НГ»

Известный в области историк Петр ЧЕРНЫШ в одной из своих книг писал, что удивлению его не было предела, когда узнал о назначении Кадамбаева акимом области.

- Я знал его как человека энергичного, вполне достойного должности второго секретаря райкома комсомола, секретаря парткома совхоза. А вот на должности председателя райисполкома (Денисовского) его порой заносило. Но это же райисполком, а тут область, да какая! У Токтарбая в его биографии было много слабин: образование заочное, опыта хозяйствования никакого, рост стремительно быстрый, незаработанный глубокой пахотой, конкретным опытом, - вспоминал Черныш.

Впрочем, возможно, Кадамбаеву помогало справляться с депрессией и слабиной творчество. По воспоминаниям костанайцев, он с большим удовольствием сочинял стихи. Как бы то ни было, но критика не помешала занимать после «области, да какой!» посты гораздо выше, а в 2007 году уйти в мажилис Парламента РК. Там он запомнился борьбой с курением и продолжил писать стихи. В 2013 году на праздновании 15-летия Астаны вокалисты конкурса «Золотой микрофон» исполнили песню «Нур Тула», посвященную президенту, «написанную на стихи костанайского поэта и депутата мажилиса Парламента РК Токтарбая Кадамбаева», писали тогда газеты.

В 2014 году в Костанае с размахом отметили 70-летие Токтарбая Кадамбаевича. Аким области Нуралы Садуакасов подарил ему национальный чапан.

- Я горжусь тем, что родился на Костанайской земле, работал здесь, впервые из рук президента получил золотой знак, который был сделан в Англии из чистого казахстанского золота, вместе с ним внедрял новшества - открытие первой частной больницы в республике, частной школы в Рудном, частного банка, - перечислял свои заслуги юбиляр.

Потом он долго был членом Совета по этике. Сейчас им уже не является. Живет в Костанае.

Саксофонист против кинотеатра

34-летний Умирзак ШУКЕЕВ стал самым молодым акимом Костанайской области и превзошел своего предшественника не только по количеству лет у власти региона, но и по весомости занимаемых должностей после. Хотя, как и Кадамбаев, запомнился любовью к музыке. Но сначала возродил интерес к футболу и создал профессиональную команду «Тобол». При Шукееве она становилась постоянным призером чемпионата и даже пробилась в Европу. В Кубке Интертото «Тобол» обыграл польскую «Полонию» и австрийский «Сент-Труйден». Как писала sportsarena.kz, «Тобол» стал не только первым и последним отечественным клубом-победителем Кубка Интертото, но и единственной командой с постсоветского пространства, которой покорилось данное достижение».

Умирзак Шукеев запомнился костанайцам не только своей игрой на саксофоне, но и разрушением кинотеатра «Кустанай» / Фото Time.kz

Именно на одном из чествований команды аким Шукеев раскрылся, как саксофонист: сыграл блюз, заслужив славу демократичного чиновника и любителя джаза.

Вполне демократично Умирзак Естаевич относился и к «Нашей Газете», да и вообще к СМИ. И даже спас «НГ» от крупного судебного разбирательства. Его заместитель Марат Толибаев подал иск на статью нашего первого главного редактора Владимира Каткова об инвестиционной компании «КИК». Шукеев сразу дал понять: судиться с журналистами - моветон, все моменты нужно решать в рабочем порядке, и иск тут же отозвали.

В начале мая 2002 года в «НГ» появилась карикатура на Умирзака Шукеева в виде бая с большим галстуком в горох / Фото из архива «НГ»

Никаких претензий не последовало и после того, как «НГ» опубликовала шарж, в котором Шукеев предстал кругленьким баем с большим галстуком в крупный горох на пасхальном куличе. Тогда газета высмеивала неожиданную страсть чиновников к православию. Карикатура появилась в начале мая 2002 года в постоянной рубрике «Маски и Гримаски», а уже в конце мая Умирзак Естаевич дал «НГ» интервью на целый разворот.

В нем он рассказал, что поначалу думал: наше издание «займет экстремистские позиции», но потом журналистам «НГ», по его мнению, «удалось обходиться без крайностей». Тогда же поделился: любит «хорошо приготовленную конину», отпуск проводит в Карловых Варах, немного играет на трубе, баритоне, и только пытается освоить саксофон, на котором ему «хотелось бы, конечно, играть».

Игорь Бутман, с которым Шукеев вместе сыграл, назвал его «круче Билла Клинтона» / Фото Nomad.su

С игрой на саксофоне у Шукеева все сложилось, и музыкальные таланты он проявлял позже, будучи акимом Астаны и Южно-Казахстанской области. Даже исполнял соло на саксофоне с группой известного российского маэстро Игоря Бутмана, который назвал его «круче Билла Клинтона». Очевидно, что имел виду заслуги не политика, а саксофониста.

В Костанае, хоть и помнят шукеевскую «саксофонию», но не могут простить кинематографической какофонии. Именно с легкой руки Умирзака Естаевича разрушили историческое здание кинотеатра «Кустанай» с самым большим экраном в стране. Шукеев не просто этому поспособствовал, а лично предложил убрать «Кустанай» из списка памятников истории и культуры местного значения, как не имеющий исторической, архитектурной и художественной ценностей. И даже успел согласовать свое предложение с Министерством культуры, информации и общественного согласия РК прежде, чем оно легло на стол акиму города. Тот его, конечно, безоговорочно подписал.

Музыкально продвинутого Шукеева не особо интересовало, что наш кинотеатр построили по индивидуальному плану сооружения, разработанном в Тольятти. Одобрили строительство чиновники из Госстроя СССР, государство даже дало ссуду - 1,2 млн советских рублей. Сумасшедшие по тем временам деньги окупились всего за два года, потому что посещаемость кинотеатра была не менее сумасшедшей...

Но вернемся в современный Казахстан. В 2022 году Шукеев написал заявление об отставке с должности акима Туркестанской области. После того как его подчиненный - экс-аким Кентау Даурен Махажанов - получил 10 лет лишения свободы за взятку в особо крупном размере. Как выяснила «НГ», с тех пор Умирзак Естаевич уволился с госслужбы, а позже и вовсе покинул Казахстан. Сейчас, предположительно, живет в Узбекистане, занимается бизнесом и часто летает в Турцию.

Без лебедей, деревьев и «НГ»...

52-летний Сергей КУЛАГИН «пережил» на посту акима Костанайской области всех своих предшественников и стал одной из самых скандальных фигур. Из позитивных моментов можно назвать разве что чемпионство ФК «Тобол» впервые в истории региона и рекордный сбор урожая зерна, который, впрочем, позже не раз повторялся.

Сергея Кулагина долго качали на руках, когда «Тобол» стал чемпионом впервые в истории Костанайской области / Фото из архива «НГ»

Костанайцам он больше запомнился чуть ли не как враг всего живого. В первые годы правления убрал из Центрального сквера главный символ города - бассейн с лебедями, а позже активно боролся с деревьями.

- Кулагин просто пальцем показывал, где надо деревьев насажать, и говорил, сколько. А те, кому была поручена посадка, потом ломали голову, куда лишние саженцы втыкать, - возмущались «НГ» местные архитекторы. - В результате сажали у самых бордюров, хотя по нормам ближе 1,5 м от них этого делать нельзя. Сажали рядами, хотя сначала предполагали группами, чтобы выглядело естественно и красиво.

Отсюда - множество загубленных насаждений, чего жители области по сей день не могут ни забыть, ни простить. Не говоря уже о том, что Кулагин не остановил снос кинотеатра «Кустанай», хотя, как мы писали выше, решение об этом принимал не он. Зато при Сергее Витальевиче существенно подвинули другой знаковый объект. Памятник Ыбыраю Алтынсарину убрали из Сити-центра ради строительства здания областной прокуратуры.

«Подвинуть» Кулагин пытался и «Нашу Газету», став единственным из всех акимов области, который лично посетил редакцию. Во время визита сделал предложение... о принудительной подписке.

- Вы, в общем-то, более независимы, как бы, по отношению к власти, - говорил он в редакции «НГ» в 2004 году. - Это ваша газета? А это моя газета. Так я свою газету должен нести? Это мой интерес, и я не стесняюсь это говорить - я представляю власть. Это агитация. Я говорю: «Ребята, давайте вот так делать». И вы агитируйте. Если вы хотите, чтобы я вам помог - давайте я вам помогу. Вы меня попросите… Я даю вам слово, слово мужчины, я соберу акимов и скажу: «Давайте…» Вы согласны?

А перед уходом из редакции «НГ» добавил:

- Я хозяин один в области. Другого не будет - я открытым текстом говорю. Кадры, деньги - я ни с кем никогда не делился и делиться не буду.

Естественно, от разнарядки мы отказались. И, возможно, поэтому или просто из-за шквала критики, которую мы не стеснялись писать в адрес Кулагина, корреспонденты «НГ» надолго попали в немилость. Нас не пускали на аппаратные совещания, не звали в поездки с акимом, а порой и откровенно пытались давить. Неоднократно Кулагин, прозрачно намекая на «НГ», говорил, что мы «одни гадости пишем». Но «НГ» выдержала все.

… зато с ликом в соборе

Впрочем, как и Сергей Витальевич, перед уходом которого разгорелся большой судебный скандал - руководителя аппарата акима области Анатолия Твердохлебова вместе с руководителем управления финансов Марией Щегловой поймали на крупных взятках. Оба получили реальные сроки наказания. Куда исчезли почти 24 млн тенге, следствие так и не выяснило.

Скандал с ликом Сергея Кулагина на фреске в Рудном разгорелся уже после его ухода из региона / Фото из архива «НГ»

Кулагин в отставку не подал, а с почестями перешел в сенат, хотя уходить явно не хотел. И во время представления в 2012 году нового акима области Нуралы Садуакасова даже нескромно обронил, мол, «вынужден уходить на другую должность», но не преминул добавить в адрес Нурсултана Назарбаева:

- Я не тот человек, который, когда его лишают должности, уходит в оппозицию. Я до конца буду в команде президента. Я еще раз убедился, что он вернейший и умнейший человек.

Чего, видимо, нельзя было сказать о самом Кулагине, потому что даже после его ухода из области разгорелся еще один крупный скандал. Да такой, что даже мировые СМИ шумели несколько месяцев. Лично у автора этой статьи по этому поводу комментарий брал корреспондент BBC...

И повод того стоил. Лик Сергея Кулагина появился на... фреске рудненского собора Иоанна Богослова!

- Кулагина на росписи можно сравнить с фарисеем Закхеем, который был законным сборщиком налогов. Естественно, брал больше, чем нужно. Когда он узнал, что Иисус пришел к населению в Иерихон, недалеко от Иерусалима, то очень захотел увидеть Христа. Закхей был очень маленького роста, поэтому предположил, по какой дороге пойдет Иисус, и попытался залезть на дерево. Но сделать смог это только с помощью людей, - пояснял «НГ» в феврале 2012 года протоиерей рудненского собора отец Иоанн.

Протоиерей отмечал: в росписи Кулагин изображен «как присутствующий», что не противоречит церковным канонам, у него над головой нет нимба. Вот если бы его изобразили на иконостасе, то это было бы недопустимо. Протоиерей говорил искренне, но уже тогда пояснение вызывало смех, а сейчас кажется еще более саркастичным.

После скандала чуть ли не вселенского масштаба лик Кулагина закрасили, для чего в Рудный из Палеха срочно вызвали художника Владимира Курилова, 36 лет занимающегося росписью храмов.

Сам Сергей Витальевич позже сказал, что не знал о росписи и что «это нехорошо и нескромно», а уже в 2022 году ему торжественно присвоили звание почетного гражданина Костанайской области.

По данным «НГ», в прошлом году Кулагин жил в Москве, сейчас - в Астане.

От матрешки до «большого акиматовского дела»

Сменивший его 48-летний Нуралы САДУАКАСОВ сразу показал, что свой, местный, и был практически на равных с подчиненными. Выходил на субботники с граблями, очищал самые грязные лога, пел песни под гитару в одном кругу с бардами на фестивале «Костанайский аккорд», цитировал любимые рубаи Омара Хайяма... Откровенно говорил, что боится своей горячности, но гордится незлопамятностью. Не дал уничтожить старый сквер при строительстве нового бульвара на КСК. Зато начатая при нем реконструкция двух набережных - рядом с Большим мостом и вдоль ул. Гашека - так и не была закончена, несмотря на выделение огромных сумм из бюджета.

Нуралы Садуакасов - единственный аким Костанайской области, который проходил свидетелем по крупному коррупционному делу / Фото из архива «НГ»

Что касается «НГ», то при Садуакасове сразу был снят запрет на наше посещение аппаратных совещаний и на поездки с акимом области. Не раз Нуралы Мустафинович лично звонил корреспондентам, чтобы уточнить информацию, либо извиниться за неточную информацию от своих сотрудников.

Уход его тоже сопровождался скандалами. Сначала мелким - с изображением на матрешке, которую представили на выставке творческой семьи Шалуновых в областной библиотеке им. Толстого в сентябре 2014 года. Садуакасова изобразили в парадном чапане и шелковом халате, расшитом рубинами и кораллами, на самой крупной 20-сантиметровой матрешке.

- В руках у главы региона знак власти - камча, - рассказывал тогда «НГ» автор изображения Дмитрий ШАЛУНОВ. - Конечно, матрешка делалась с намеком, Нуралы Мустафинович изображен аксакалом в шелковом халате и парадном чапане. Каждый элемент я четко прорисовал.

Рассчитанную на месяц экспозицию в итоге свернули уже через три дня, а позже Садуакасов заявил на брифинге в Астане, что выкупил матрешку со своим изображением.

Нуралы Садуакасов сообщил, что выкупил матрешку со своим изображением / Фото из архива «НГ»

- Поручения закрыть выставку я не давал. Когда узнал про выставку, направил своего помощника и выкупил матрешку у автора. Я к этому отношусь спокойно, просто попросил автора впредь без моего согласия мое изображение не использовать, - комментировал он этот скандал в столице.

Еще более громкий скандал ждал его перед уходом из области - Садуакасов чуть не стал фигурантом «большого акиматовского дела». По крайней мере, можно предположить, что антикоррупционщики и прокуроры именно его хотели видеть на скамье подсудимых, но он так и остался в статусе свидетеля. Весь удар принял на себя его родственник, аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов, которого приговорили к 13 годам лишения свободы (из которых он отсидел всего 4) и конфисковали у него два больших ресторана. В связи с чем Садуакасов подал в отставку и уволился с госслужбы по собственному желанию.

В последнее время работал в ТОО «Бройлерная птицефабрика Жас Канат», директором которого является его супруга Ирина Киселева, взявшая после замужества фамилию Садуакасова.

«Архимед - 30%, не стыдно?!»

Последний из акимов Костанайской области с приставкой экс - 43-летний Архимед МУХАМБЕТОВ - оказался в числе долгожителей на этом посту. Проработал 7 лет и всего год не дотянул, чтобы сравняться по времени пребывания в регионе с Сергеем Кулагиным. Его костанайцы до сих пор вспоминают добрым словом за асфальтирование почти всех проулков города, большую реконструкцию дороги на Житикару, открытие в Костанае таких мировых брендов, как KFC и McDonald's (сейчас «Мы открыты»). Хотя строительство McDonald's сопровождалось недовольством горожан: ради него уничтожили один из красивейших скверов города. Позже было много шума по поводу дорогих гранитных бордюров, установку которых на двух улицах в итоге отменили, проживания в загородной резиденции и разных номерах на служебных машинах.

Архимед Мухамбетов проживал в коттедже площадью 200 кв.м, который называл «домиком» / Фото из архива «НГ»

Все эти темы озвучивала и раскручивала «НГ», с которой у Мухамбетова были ровные, но натянутые отношения. Нас не выгоняли с аппаратных совещаний, звали в поездки, но особой любви не испытывали. И фраза Мухамбетова на совещании «СМИ могут быть свободны!» с указанием на выход из зала относилась не только к «НГ», но и ко всем СМИ. Впрочем, на особо знаковые заседания с участием премьер-министра или других высокопоставленных лиц нас никогда не звали, довольствуясь журналистами госзаказных СМИ.

Архимед Мухамбетов редко отвечал на запросы «НГ» лично, в основном перепоручая давать комментарии своим подчиненным. На вопрос о проживании в резиденции ответил лишь столичным журналистам, назвав свой двухэтажный коттедж площадью 200 кв. м «домиком», за который платит «из своего кармана». Разные номера на одном и том же автобмобиле Lexus-570 - служебный 001 АА и частный 743 ESA - Мухамбетов тоже прокомментировал не от себя, несмотря на неоднократные запросы «НГ» на его имя.

Архимед Мухамбетов лично не прокомментировал «НГ», как частный номер оказался на его служебном Lexus / Фото из архива «НГ»



- За акимом области закреплен служебный автомобиль марки Lexus-570, с госномером 001 АА, - ответил вместо него в 2017 году заместитель акима области Сергей КАРПЛЮК. - При проведении плановых ремонтных работ и химчистки автомобиля водителем по ошибке были установлены номерные знаки, не принадлежащие данному автомобилю. Незамедлительно после выявления этого факта с водителем была проведена беседа и вынесено наказание в виде выговора.

Зато, к чести Мухамбетова можно добавить смелый выход к митингующим во время январских событий прошлого года, чего не сделали многие его коллеги из других областей. Именно тогда ему кричали: «Архимед, вас 30% называют! Не стыдно?» Мухамбетова также обвиняли в том, что он отказался переводить Костанайскую область в ее природный часовой пояс, долго чинил препятствия по этому поводу, а напоследок и вовсе «кинул» активистов. Назначил им встречу на 1 декабря 2022 года, наверняка зная, что в этот день его сменят на посту акима области.

По данным «НГ», сейчас Архимед Бегежанович не находится в Казахстане, а предположительно проживает с семьей в Дубае.

В общем, вот такие они разные, наши экс-акимы, как и все простые смертные. Пора бы и вышестоящим руководителям страны понять, что не к лицу Жана Казахстану черно-белое мышление...

Руководители Костанайской области