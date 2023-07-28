В швейцарском городе Базеле состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024 между местным «Базелем» и «Тоболом».

Удар по воротам «Базеля» наносит Рамазан Оразов / Фото vk.com/fctobol

Команды уже встречались 17 лет назад в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА, и тогда костанайский клуб, дебютировавший в этом еврокубке, не смог пройти дальше, ответив в гостях на три пропущенных мяча голом в исполнении Нурбола Жумаскалиева и сыграв дома вничью - 0:0. В 2021 году «Базель» на групповом этапе Лиги конференций УЕФА дважды переиграл «Кайрат» (4:2 дома и 3:2 в гостях). Таким образом за четыре матча с «Базелем» казахстанские клубы не сумели добыть ни одной победы - три поражения и всего одна ничья с общим счетом - 5:10 в пользу швейцарского клуба.

И в поединке между бронзовым призером Казахстана и пятой командой Швейцарии по итогам прошлых чемпионатов явным фаворитом считался 20-кратный чемпион своей страны «Базель», с 1999 года каждый сезон выступающий в еврокубках и дошедший в сезоне-2022/2023 до полуфинала Лиги конференций.

Перед матчем с «Базелем» «Тобол» расстался с с 31-летним боснийским полузащитником Асмиром Сульичем, перешедшим команду в феврале этого года и сыгравшим в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, а также с 25-летним российским голкипером Тимуром Акмурзиным, заключившим контракт с «Тоболом» зимой 2022 года и сыгравшим в общей сложности 14 матчей за команду.

Пополнили же состав костанайского клуба полузащитники Евгений Шахов (30.11.1990; 189 см; 81 кг) из Украины и Игор Иванович (28.07.1997; 175 см; 70 кг) из Сербии.

Шахов родился в Днепропетровске и является воспитанником «Днепра», подписав свой первый профессиональный контракт в 17 лет. В этом клубе он играл до 2016 года, проведя в общей сложности 127 матчей, забив 17 голов и сделав 13 результативных передач. Затем он перешел в греческий клуб ПАОК, сыграв за него более 100 матчей и выиграв чемпионат и Кубок Греции. Летом 2019 года Шахов перешел в команду итальянской Серии А «Лечче» (24 матча, 1 гол и 3 результативные передачи), в 2020-2022 гг. выступал за греческий клуб АЕК из Афин (48 игр, 4 гола), а в 2022-2023 гг., а последним его клубом была «Заря» из Луганска, куда он перешел в прошлом году. Также Шахов выступал за все юношеские сборные Украины, став в 2009 году чемпионом Европы среди юношей до 19 лет, а в 2014 году вызывался в национальную сборную.

Иванович, пополнивший состав «Тобола» на правах аренды, начал карьеру в 2014 году в сербской «Ягодине» (38 игр, 4 гола), продолжил ее в 2017 году в клубе «Напредак» (41 игра, 10 голов), а в 2020-2022 гг. выступал за солигорский «Шахтера» (88 матчей, 17 голов, 15 результативных передач), став трехкратным чемпионом и обладателем Суперкубка Беларуси. В этом году Иванович перешел в казахстанскую Премьер-лигу, сыграв за «Астану» 333 минуты в 9-ти матчах (1 гол, 1 результативная передача).

Накануне еврокубкового матча главный тренер «Базеля» немецкий специалист Тимо ШУЛЬЦ, возглавивший команду 1 июля 2023 года, назвал «Тобол» опытным, хорошо подготовленным и физически сильным соперником, добавив:

- Нам нужно выкладываться на все сто процентов в обеих играх, чтобы прогрессировать. Мы не должны быть такими высокомерными и сосредотачиваться только на первом матче.

Главный тренер «Тобола» сербский специалист Милич ЧУРЧИЧ сказал перед гостевым матчем:

- Играть против такой команды, как «Базель», очень приятно - сильная команда, клуб с большой 130-летней историей и традициями. Команда каждый год играет в еврокубках и имеет лучшую инфраструктуру в Швейцарии. Так что, «Базель» - не тот соперник, в матче с которым можно ждать гарантированной победы. Но в футболе нет ничего невозможного. Всегда нужно надеяться на себя, на свои возможности, верить в свое дело. Уверен, что все игроки отдадут максимум сил в предстоящих поединках, чтобы достойно выступить и не подвести Казахстан на этом уровне в таком престижном турнире.

В стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Санкт-Якоб Парк» вышли российский голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, сербы Боян Младович и Иван Рогач и Багдат Каиров, полузащитники босниец Йован Илич, Рамазан Оразов и Самат Жарынбетов, выведший команду с капитанской повязкой, а также нападающие серб Мильян Вукадинович, ивуариец Серж Дебле и Ислам Чесноков.

Состав «Базеля»: голкипер Мирко Сальви (Швейцария), защитники Риккардо Калафьори (Италия), Финн ван Бреемен (Нидерланды), Арнау Комас (Испания) и Михаэль Ланг (Швейцария), полузащитники Доминик Шмид (Швейцария), Фабиан Фрай (Швейцария, капитан команды) и Ваутер Бюргер (Нидерланды), нападающие Антон Каде (Германия), Тьерно Барри (Франция) и Дан Ндой (Швейцария).

Первый опасный момент в матче возник уже на второй минуте после передачи низом слева в штрафную площадь «Тобола» на Барри, но тому помешали пробить защитники, а Коновалов в падении забрал мяч. Затем с интервалом в три минуты хозяева заработали два угловых удара, но в первом случае мяч не дошел до игроков «Базеля», а во втором - голкипер выбил мяч кулаками.

Гости тоже не отсиживались в обороне, но игроки швейцарского клуба грамотно и достаточно жестко действовали в обороне, не позволяя сопернику нанести удар по воротам, а длинные забросы гостей, в составе которых очень активны были Дебле и Чесноков, не всегда доходили до адресата.

Счет в матче открывает французский нападающий «Базеля» Тьерно Барри / Скриншот трансляции

На 24-й минуте гости заработали штрафной удар на правом краю, а при его розыгрыше после подачи Калафьори Рогач опередил Барри, выбив мяч буквально из его ног. И все же именно Барри стал автором первого гола в матче. На 25-й минуте выбитый Коноваловым мяч у центральной линии Ланг со своего правого края головой переправил вперед и в центр, где Бюргер выпрыгнувший выше Илича, также головой сделал скидку вперед на никем не прикрытого Барри, который развернулся и с дуги штрафной площади пробил в левый нижний угол ворот. Голкипер «Тобола», которому в этот момент солнце светило прямо в глаза, немного не рассчитал прыжок и не смог спасти свою команду. А 20-летний французский новичок «Базеля», в прошлом сезоне выступавший за клуб «Беверен» во втором дивизионе чемпионата Бельгии и забивший там 20 мячей, открыл счет своим голам и в швейцарском клубе.

Через три минуты передачей слева хозяева вновь выводили на ударную позицию Барри на этот раз в штрафной площади, но Коновалов вышел навстречу и отбил мяч. А на исходе получаса игры «Тобол» заработал два подряд угловых удара на правом краю атаки, но с их розыгрышами защитники «Базеля» справились. На 32-й минуте опасно пробил по воротам гостей с линии штрафной площади левее центра Калафьори, но Коновалов отразил этот удар. А на 39-й минуте хозяева едва не удвоили свое преимущество, но мяч после удара низом вошедшего справа в штрафную площадь Ндоя пролетел впритирку с дальней штангой. Практически тут же в составе «Базеля» на поле вышел албанский полузащитник Таулянт Джака, заменивший получившего травму Бюргера.

Через минуту Каиров на правом фланге на половине поля хозяев после перехвата отдал пас Дебле, а тот сделал передачу вперед Чеснокову, который вошел в штрафную площадь и от лицевой линии вернул мяч ивуарийскому нападающему. Дебле в падении пробил по воротам из центра штрафной площади, но сразу три игрока «Базеля» - Комас, Джака и Шмид бросились под удар и ликвидировали опасность.

На последней минуте тайма Дебле хорошо открылся впереди и после удара Рогача со своей половины поля вошел в штрафную площадь, где его догнал защитник и выбил мяч на угловой. А после подачи Оразова от правого углового флажка Чесноков пробил в касание из центра штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной.

Второй тайм гости начали очень активно, и на 46-й минуте Джака был вынужден нарушить правила на Вукадиновиче на левом фланге. Оразов при розыгрыше стандарта откатил мяч в центр Жарынбетову, и тот метров с 25-ти пробил по воротам, но голкипер хозяев парировал удар. В ответной атаке Ндай совершил длинный забег по правому краю и сделал передачу открывшемуся на левом краю штрафной площади «Тобола» Барри, но вышедший навстречу Коновалов в падении отбил мяч ногой, на которую наступил французский нападающий, и голкиперу «Тобола» в итоге потребовалась медицинская помощь.

На 52-й минуте после перехвата мяча у центральной линии гости организовали быстрый выпад через центр. Далее Дебле отдал мяч левее Оразову, а тот перевел его ворвавшемуся слева в штрафную площадь Вукадиновичу, передачу которого во вратарскую площадку у лицевой линии прервал в падении Комас, выбивший мяч на угловой. После подачи от углового флажка мяч от защитников вернулся к подававшему его Чеснокову, который вошел в штрафную площадь и был там сбит ударом по ногам Барри. Португальский арбитр встречи Густаву Коррея без промедления указал на 11-метровую отметку. А вот реализовавший накануне в матче чемпионата Казахстана с «Окжетпесом» пенальти Оразов не смог переиграть голкипера «Базеля», отбившего мяч, летевший в левый нижний от него угол ворот.

Серж Дебле с пенальти сравнивает счет в матче / Скриншот трансляции

На 55-й минуте Каде нарушил правила на Каирове на правом фланге. А после подачи Чеснокова мяч от ноги Джаки взлетел над штрафной площадью, Дебле в районе правого угла вратарской площадки в прыжке сумел переиграть голкипера «Базеля» и головой отправить мяч к воротам, а Оразов также головой пробил в упор по воротам. Но автор гола в ворота «Тобола» по-вратарски в прыжке отбил мяч руками, за что и был удален с поля. Второй пенальти четко исполнил Дебле, и счет в матче на 57-й минуте стал равным - 1:1.

Второй мяч влетает в ворота «Базеля» после удара Рамазана Оразова / Скриншот трансляции

А еще через пять минут «Тобол» вышел вперед. Чесноков на левом краю переиграл Джаку, отдал мяч вперед Асранкулову, а тот, не приближаясь к штрафной площади, пробил в дальний угол. Мяч попал в штангу и отлетел на левый край, где его подхватил Вукадинович и сделал передачу в центр к линии вратарской площадке на Дебле, попытавшегося пробить по воротам головой в падении. Но его опередил ван Бреемен, отбивший мяч за пределы штрафной площади, а оказавшийся на пути мяча Оразов грудью остановил его и вторым касанием неотразимо пробил с трех метров от дуги штрафной площади в левый верхний угол ворот по такой траектории, что «Базель» не спас и бросок голкипера.

С мячом автор третьего гола в ворота «Базеля» Ислам Чесноков / Фото vk.com/fctobol

На 68-й минуте в составе «Базеля» на поле вместо полузащитника Шмида вышел французский нападающий Жан-Кевин Огюстен, но уже через минуту хозяева остались вдевятером - после того, как Калафьори в верховой борьбе нарушил правила на Чеснокове, получил второе предупреждение, за что и был удален с поля. А еще через две минуты Чесноков на половине поля соперника прервал передачу ван Бреемена, после чего мяч отлетел к Дебле. Ивуарийский нападающий вторым касанием перевел его рванувшемуся к штрафной площади Чеснокову, который, войдя туда, пробил по воротам, и мяч рикошетом от ноги Комаса влетел в левый нижний угол ворот - 1:3.

Тут же наставник «Тобола» выпустил на поле вместо Оразова белорусского полузащитника Павла Забелина, на что наставник «Базеля» через пять минут ответил двойной заменой, выпустив на поле двух защитников - испанца Серхио Лопеса и Нассера Джигу из Буркина-Фасо вместо соответственно Каде и Ланга. Двойная же замена «Тобола» на 81-й минуте коснулась линии атаки - на поле вышли нападающие Жаслан Жумашев и серб Момчило Мркаич, сменившие соответственно Дебле и Жарынбетова, отдавшего капитанскую повязку Асранкулову. Перед этим по воротам «Базеля» пробили с дальней дистанции сначала Забелин, с ударом которого справился голкипер, и Илич, пославший мяч рядом с правой стойкой.

Хороший момент был и у Мркаича после того, как на 83-й минуте Чесноков в своем стиле дошел в штрафной площади до лицевой линии и отдал передачу в центр штрафной площади, откуда сербский нападающий пробил с разворота рядом с правой стойкой ворот.

На последней минуте основного времени Чесноков еще раз заставил вступить в игру голкипера «Базеля», пробив от правого угла штрафной площади с отскоком от газона в ближний угол ворот.

Ну а в добавленные четыре минуты наставник «Тобола» сменил Чеснокова на российского защитника Альберта Габараева и Вукадиновича на полузащитника Бейбита Галыма, и «Тобол» спокойно довел встречу до победы.

Болельщики «Тобола» на трибунах стадиона «Санкт-Якоб Парк» / Фото vk.com/fctobol

После матча Тимо Шульц признался, что никогда не испытывал ничего подобного:

- Мы полностью контролировали соперника, но три-четыре действия переломили ход игры. Конечно, через неделю в Казахстане будет очень и очень тяжело.

А Милич Чурчич отметил, что фаворитом на ответную игру все же остается швейцарский клуб:

- Здесь очень приятно играть в футбол, поэтому такая атмосфера, хорошие болельщики. Все это очень важно. Перед игрой я сказал, что мы приехали сюда показать хороший футбол и добиться результата, и я думаю, что мы это сделали. Конечно, несмотря на это, фаворитом на следующую игру остается «Базель». Это очень сильная команда, которой мы выражаем большой респект и уважение. Мы выиграли только первый тайм, поэтому не пребываем в эйфории. Да, счет - 3:1, поэтому я поздравляю своих футболистов, ведь я знаю, какого качества игроки у «Базеля». Что касается самой игры, то в первом тайме «Базель» был намного лучше, но все что мы обсудили в перерыве в раздевалке, во втором тайме футболисты все это сделали. Поздравляю наших болельщиков, но пока это только первый тайм. Ждем праздника футбола в Костанае.

В этот же день сыграли свои первые матчи в Лиге конференций УЕФА еще две казахстанские команды. «Ордабасы» в Шымкенте вел в счете 2:0 в матче против польской «Легии» после голов Всеволода Садовского на 13-й минуте и Мамаду Мбоджи на 48-й, однако не смог удержать преимущества и пропустил два гола от Томаша Пекгарта на 63-й минуте и Блажа Крамера на 86-й. В итоге боевая ничья - 2:2.

«Актобе» в Грузии переиграл кутаисское «Торпедо» с разгромным счетом 4:1. Авторами голов у актобинского клуба стали Алибек Касым (34 с пенальти), Милош Раичкович (43), Максим Самородов (73) и Андрия Филипович (90+3), а в составе торпедовцев отличился на 89-й минуте Георгий Арабидзе.

А вот представляющая Казахстана в Лиге чемпионов «Астана» накануне уступила в первом матче второго квалификационного раунда этого еврокубка в Хорватии загребскому «Динамо» - 0:4. После того, как счет во встрече на 36-й минуте открыл Бруно Петкович, хет-трик в этом матче оформил Лука Иванушец, отличившийся на 41-й, 43-й и 56-й минутах.

Ответную игру «Тобол» проведет в Костанае на стадионе «Центральный» 3 августа. Начало матча в 20:00.