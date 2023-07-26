Соперником костанайского «Тобола» во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА стал футбольный клуб «Базель», представляющий одноименный город из Швейцарии и основанный в ноябре 1893 года.

Для команд это будет уже второе еврокубковое противостояние, которое произойдет спустя 17 лет.

Подкат в исполнении защитника «Тобола» Данияра Муканова в первом матче с «Базелем» на стадионе «Санкт-Якоб Парк» / Фото photobooth.cdn.sports.ru

В 2006 году «Тобол» и «Базель», завоевавшие в чемпионатах своих стран серебряные медали, встретились в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА. И если для «Тобола» тогда это было всего лишь второе участие в еврокубках (в 2003 году костанайский клуб выступал в Кубке Интертото) и дебютом в Кубке УЕФА, то «Базель», являвшийся на тот момент 11-кратным чемпионом Швейцарии и 7-кратным обладателем Кубка страны, с 1999 года регулярно выступал в еврокубках и в сезоне-2005/2006 дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА, а его игрок Матиас Дельгадо из Аргентины стал лучшим бомбардиром турнира, забив семь голов.

Первое противостояние «Тобола» и «Базеля» началось в Швейцарии 13 июля, всего через четыре дня после окончания чемпионата мира, который проходил в Германии. В том чемпионате приняли участие и шесть игроков «Базеля»: выступавшие за сборную Швейцарии голкипер Паскаль Цубербюлер и нападающий Давид Деген, а также защитники Кодзи Наката (сборная Японии) и Скотт Чипперфилд, полузащитники Миле Стерьовски (оба - сборная Австралии) и Иван Эргич (сборная Сербии и Черногории).

13 июля 2006 года, «Базель» - «Тобол» - 3:1: справа автор гола в ворота швейцарского клуба Нурбол Жумасакалиев / Фото photobooth.cdn.sports.ru

Счет в первом матче на 20-й минуте открыли опытные хозяева усилиями Младена Петрича, забившего мяч после удара головой. Через четыре минуты после начала второго тайма голкипер «Тобола» Андрей Морев ввел мяч в игру, послав его за центральный круг, там Улугбек Бакаев поборолся за него на «втором этаже», после чего его подхватил капитан команды Нурбол Жумаскалиев и, немного продвинувшись вперед, неожиданно и мощно пробил в левый ближний угол ворот так, что даже бросок либерийского голкипера швейцарского клуба Луиса Крейтона не спас ситуацию - 1:1.

На 67-й минуте Данияр Муканов неумышленно сыграл рукой в своей штрафной площади и судья без колебаний указал на 11-метровую отметку. А Петрич с пенальти оформил дубль - 2:1. Еще через две минуты сразу два игрока «Базеля», воспользовавшись неудачным исполнением защитников «Тобола» искусственного положения «вне игры», вышли на Морева, и бразилец Эдуардо Аделино да Силва поставил точку в матче - 3:1.

13 июля 2006 года: борьбу за мяч ведет защитник «Тобола» Станимир Димитров / Фото alamy.com

В ответном поединке «Тобол» обескуражил гостей своим напором, едва не открыв счет уже на 2-й минуте, когда Нурбол Жумаскалиев и Андрей Харабара заставили ошибиться оборону швейцарского клуба и, перехватив мяч, вышли вдвоем на одного защитника. Смелость пробить по воротам взял на себя Харабара, но мяч, посланный метров с 20-ти, пролетел чуть выше левой от вратаря «девятки». Вскоре на стадион неожиданно обрушился ливень, который, однако, не смог снизить наступательного порыва хозяев, имевших к этому моменту небольшое игровое и территориальное преимущество. А на 30-й минуте явно ошибся арбитр матча люксембуржец Люк Вильм, не заметивший толчка в спину выходившего один на один с вратарем «Базеля» Луисом Крэйтоном Харабары со стороны шведа Даниэля Майсторовича. Вместо этого за апелляцию к судье желтой карточкой был «награжден» сам пострадавший. Под конец первого тайма «Тобол» провел еще две-три атаки, но неточность в последних их фазах вкупе с грамотной игрой в обороне швейцарцев, не позволила костанайцам реализовать свое небольшое преимущество.

Противостояние матча в Костанае «Тобол» - «Базель»: Даниэль Майсторович - Улугбек Бакаев / Фото из архива газеты "Костанайский спорт"

Первые двадцать минут второго тайма «Тобол» продолжал атаковать. Опасные моменты у ворот гостей создавали и Бакаев, и Жумаскалиев, и Игорь Юрин. Но все их удары по воротам были неточными. Ближе к окончанию матча силы постепенно покидали костанайских футболистов.

Гости стали больше владеть мячом и в одном из моментов могли открыть счет, когда австралийский полузащитник Майл Стерьовски ворвался в штрафную площадь «Тобола» и мощно пробил под перекладину с острого угла. Мореву пришлось проявить свое мастерство, чтобы выручить команду. А затем швейцарцы стали просто откровенно играть на удержание счета.

Опасный момент у ворот «Тобола» / Фото из архива «КС»

Ничья «Тобола» 0:0 с очень грозным и объективно более сильным соперником тогда показала, что играть с европейскими футбольными грандами можно и добытое вполне достойной игрой очко в казахстанскую «еврокопилку» дорогого стоит.

Главный тренер «Тобола» Дмитрий ОГАЙ отметил после матчей, что встреча с одним из сильнейших клубов Европы не может пройти бесследно, но для приобретения опыта этих двух игр, конечно же, недостаточно:

- Игры с таким соперником - это бесценный опыт. В них можно оценить свои силы, набраться опыта, поучиться чему-то и понять, в каком направлении нужно двигаться в плане развития и совершенствования.

Главный тренер «Базеля» швейцарский специалист Кристиан ГРОСС признался, что вторая игра для его подопечных была очень тяжелой:

- «Тобол» предстал перед нами совсем другой, чем в Базеле, командой. Те же игроки продемонстрировали более агрессивную и атакующую игру. И если бы не ошибка арбитра, не назначившего в первом тайме в наши ворота бесспорного пенальти, игра могла бы еще более осложниться. Я просто уверен, что с таким тренером, как Огай, и такими болельщиками «Тобол» станет чемпионом Казахстана.

«Тобол» дважды после противостояния с «Базелем» становился чемпионом Казахстана, а также по три раза завоевывал серебряные и бронзовые медали и стал обладателем Кубка РК.

«Базель» же довел свое количество побед в чемпионате Швейцарии до 20-ти, причем сделав это восемь раз подряд с сезона-2009/2010 по сезон-2016/2017. Кроме этого «Базель» оформил еще шесть побед в розыгрыше Кубка страны и стал теперь 13-кратным обладателем этого трофея.

Интересно, что двое футболистов из того состава «Базеля» все еще продолжают играть, правда, в других клубах. 34-летний защитник Симоне Гриппо выступает в составе швейцарской «Лозанны», а 35-летний хорватский полузащитник Иван Ракитич играет в испанской «Севилье».

Продолжая регулярно выступать в еврокубках, в 2021 году «Базель» попал в один квартет команд на групповом этапе Лиги конференций УЕФА с «Кайратом». Также в этой группе играли азербайджанский «Карабах» и кипрская «Омония». Спустя 15 лет алматинский клуб в качестве чемпиона Казахстана попытался взять реванш у серебряного призера чемпионата Швейцарии за проигрыш костанайцев. Однако «Базаль» дважды переиграл «Кайрат» - 4:2 дома и 3:2 в гостях и, заняв первое место в группе, вышел сразу в 1/8 Лиги конференций, где уступил французскому «Олимпику» из Марселя (1:2, 1:2).

И вот спустя 17 лет возможность взять реванш появилась и у самого «Тобола».

В минувшем еврокубковом сезоне костанайский клуб начал свои выступления с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей венгерскому «Ференцварошу» (0:0 - дома и 1:5 - в гостях). Затем во втором квалификационном раунде Лига конференций УЕФА «Тобол» дважды переиграл клуб из Гибралтара «Линкольн Ред Импс» (2:0 - дома и 1:0 - в гостях), а в третьем квалификационно раунде уступил по сумме двух матчей клубу из Боснии и Герцеговины «Зриньски» (1:1 - дома и 0:1 - в гостях).

«Базель» в сезоне-2022/2023, начав свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, прошел североирландский «Крусейдерс» (2:0 - дома и 1:1 - в гостях). В третьем раунде, уступив в первом матче «Брондбю» из Дании со счетом 0:1, швейцарский клуб выиграл во втором поединке в дополнительное время 2:1 и после серии пенальти (3:2) прошел в раунд плей-офф. Там «Базель» был сильнее ЦСКА из болгарской Софии (0:1 - в гостях и 2:0 - дома) и прошел в групповой этап, попав в квартет с двумя экс-соперниками «Тобола» по еврокубкам: «Слованом» из Братиславы (Словакия) и ереванским «Пюником» из Армении, а также с литовским «Жальгирисом». Набрав по 11 очков со «Слованом» и уступив ему по результатам личных встреч (3:3, 0:2), швейцарский клуб вышел в плей-офф Лиги конференций. На этой стадии «Базель» прошел в раунде плей-офф турецкий «Трабзонспор» (0:1, 2:0), в 1/8 финала - братиславский «Слован» (2:2, 2:2, 4:1 - пенальти) и в 1/4 финала французскую «Ниццу» (2:2, 2:1 - доп.вр.).

Его соперником за выход в финал стал клуб из Италии «Фиорентина», матчи с которым прошли в мае этого года. В первой встрече в Италии победу одержал «Базель» - 2:1. В ответной игре в Швейцарии с таким же счетом в основное время выиграла «Фиорентина». Матч перешел в дополнительное время. А в начале второго экстра-тайма стало плохо одному из болельщиков и встреча прервалась на 10 минут. После того, как фанату «Фиорентины» стало лучше и его отправили в больницу, из-за неординарной ситуации судья добавил к экстра-тайму 11 минут, на девятой из которых мяч влетел в ворота «Базеля» после удара чешского полузащитника «Фиорентины» Антонина Барака. А в финале третьего по статусу европейского турнира швейцарцы могли бы встретиться с «Вест Хэмом».

Перед третьим двухматчевым противостоянием с казахстанскими клубами в еврокубках «Базель», занявший в чемпионате Швейцарии прошлого сезона пятое место, в стартовавшем национальном первенстве потерпел поражение в матче первого тура в гостях от «Санкт-Галлена» (1:2), который финишировал в прошлом чемпионате на шестом месте с отставанием от «Базеля» на два очка.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Тоболом» и «Базелем», одним из звездных болельщиков которого является легендарный теннисист, уроженец Базеля Роджер Федерер, пройдет уже завтра, 27 июля, в Швейцарии, на 38-тысячном стадионе «Санкт-Якоб Парк». В 2016 году на этом стадионе прошел финал Лиги Европы, в котором испанская «Севилья» одержала победу над английским «Ливерпулем» (3:1). Обслуживать поединок, который начнется в 23:30 по костанайскому времени, будет бригада арбитров из Португалии под руководством Густаву Коррея.