15 июля в с. Федоровка выступали костанайские уличные музыканты: группа «Сны Джо» (о ее солисте Евгении Ислямове мы уже писали) и фристайлер Левон ПАРОНЯН. Местные власти пригласили Левона Пароняна, так как в мае этого года он привлек к себе внимание публикациями в соцсетях о своих выступлениях. 32-летний музыкант читает импровизированный рэп во многих общественных местах Костаная и, в частности, в городских автобусах.

Левон Паронян и «Сны Джо» на центральной площади в с. Федоровка / Фото Андрея СКИБЫ

Родился он в с. Узунколь, жил в Костанае, Затобольске (Тобыл), сейчас с женой и четырьмя детьми проживает в с. Заречном. Работает МС в ночных клубах и ведущим на мероприятиях.

- Рэпом я занимаюсь с 10 лет, мне нравится музыка в любом ее проявлении и формате, - рассказал «НГ» Левон. - Я помню, как мы с друзьями услышали песню Freestyler финской группы Bomfunck MC's, и это вдохновило нас заняться брейк-дансом, мы несколько дней танцевали только под этот трек. В то время я жил в Затобольске. Поехали в Костанай, тогда на рынке еще продавали кассеты с новым брейк-битом, но мы тогда даже не знали, как правильно называется музыка, которая нам нужна! Попросили девушку дать нам музыку для брейк-данса. Она сказала, что, наверное, нам нужен рэп. Мы купили эту кассету, приехали в село и услышали, что это был русский рэп того времени: прямая бочка (разновидность партий ударных инструментов, когда удар в большой барабан («бочку») звучит на каждую долю - «НГ») - вообще не танцевальная. Друзья тогда очень разочаровались, ведь музыка была вообще не танцевальная. А я задумался. Эта музыка как раз и вдохновила меня заниматься рэпом!

У Левона нет специального музыкального образования. Создавать треки ему помогал образ жизни.

- Я рос в то время, когда очень много было взрослых наркоманов - пережитки 90-х, - вспоминает музыкант. - Первая моя песня, кстати, была посвящена борьбе с наркотиками. Мне нравился рэп - андерграунд того времени, где в каждой песне есть протест, он был мне очень близок.

Свой первый трек Левон написал в первый же день, как только стал заниматься рэпом. Он звучал так: «Если ты пацан, реальный человек, Тогда проживи без наркотиков свой век, Если ты чувак - наркоман, Ты потерянный чувак, пацан».

Девиз Левона Пароняна: «Иди с позитивом и не думай о том, что скажут другие.» / / Фото Андрея СКИБЫ

- Рифма была такого вот уровня тогда, - говорит Левон. - Я слышал рэп-песни вокруг и пытался подражать им. Когда рядом с тобой умирают люди, когда кто-то «передознулся» и умер, когда ты слышишь, что он был наркоманом, то ты понимаешь, что это плохо.

С 10 до 14 лет у него не было музыкального аккомпанемента, читал тексты под музыку из треков других известных рэперов на кассетах. Один раз пробовал выступить под брейк-бит, но получилось плохо.

- Кроме текста про борьбу с наркотиками, мы писали и читали, к сожалению, и про обратное, - признает Левон. - Мы тогда воспринимали рэп однобоко - не как средство коммуникации со всем миром. Это, наоборот, был протест против мира. Мы тогда употребляли алкоголь и курили траву и писали об этом, и тексты были не столько полезные, сколько мы хотели выговориться.

Теперь он читает про ЗОЖ, добро и позитив. До 2016 года записывал рэп-треки, но сейчас занимается фристайлом - это импровизация в рэпе; декламация и пение рифмованного ритмизированного речитатива и стихов, создаваемых на ходу, без заранее подготовленного текста. Без студии, в одиночку.

- В мае этого года я решил, что нужно начать снимать контент про фристайл на улицах. Недавно был в Алматы, и у меня с собой была колонка, собирался там фристайлом заниматься, но не получилось. Поэтому стал заниматься таким в Костанае, - рассказал Паронян. - После того как попробовал выступать на наших улицах, перешел в автобусы. Люди к этому относятся отлично! Если я вижу, что кто-то грустный, начинаю фристайлить! Когда я улыбаюсь, мне улыбаются в ответ.

Конфликтных ситуаций в автобусах у необычного пассажира не было. На улицах - тоже.

Левон читает рэп в одном из костанайских автобусов / Кадр из видео

- Был один конфликт с полицией, но не у меня, а у ребят, которых они хотели оставить без музыки и запретить им играть, - рассказывает Левон. - Когда я туда пришел, конфликт был решен, но когда ушел, им опять запретили это делать и еще оштрафовали за неправильную парковку. Не все полицейские такие, но бывает.

По словам музыканта, его цель - чтобы молодежь росла смелой и чистой.

- Чтобы быть смелым, нужно понимать, что ты чист, - поясняет Левон. - Чист в своем помысле, своем суждении о мире. Негатив порождает негатив. Иди с позитивом и не думай о том, что скажут другие. Делай! Если ты прав, тогда все будет хорошо. А прав ты будешь только тогда, когда твои помыслы чисты. Все просто! Независимо от того, какого вы возраста, роста, размера, будьте тем, кем вы являетесь внутри или хотите являться, будьте раскрепощены и позволяйте себе иногда быть детьми и дурачиться. В этом и рождается истина, которая помогает тебе быть открытым миру. Он никогда не будет против тебя, мир всегда был за тебя и для тебя. Это единственная жизнь, живи ее так, как хочется тебе, не вреди никому и приноси всем пользу!