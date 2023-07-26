Согласно данным прокуратуры, аким Мичуринского сельского округа Костанайского района Балтабек ЖУМАГАЛИЕВ незаконно подписал разрешение на выдачу земельного массива восьмерым жителям, являющимся родственниками друг другу.

- Аким предоставил земельный массив в п. Алтынсарино, где в очереди на землю стоит более 1 000 человек и она не движется с 2016 года, - пояснил прокурор. - Люди состояли в родстве и не стояли в очереди. И оказались соседями друг другу.

На вопросы членов совета по этике прокурор пояснил, что среди родственников были муж и жена, отец и ребенок, все претендовали на свой дом.

- Не лично я выдавал землю, комиссия, - ответил сельский аким. - Из-за коллизии в законе.

Какой именно коллизии, он не сказал и не ответил на вопрос, как пропустил людей, не стоящих в очереди.

- Прям байский уголок хотели построить! - высказался один из членов совета.

Большинством голосов акиму вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.