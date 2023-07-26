Дисциплинарное дело в отношении акима села Ырсай Валерия КУЛАКОВА рассмотрел сегодня, 26 июля, совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области.

- Кулаков устроил на работу водителем служебного автомобиля своего близкого родственника, - сообщил прокурор Житикаринского района. - Однако водитель почти 2 года не исполнял свои обязанности, а лишь изредка чинил машину, когда она ломалась. Но водителю шла оплата за 8-часовой рабочий день и 40-часовую рабочую неделю.

По словам прокурора, в итоге водитель получил более 1,8 млн тенге за работу, которую не делал. На машине аким ездил сам, а деньги просто платил родственнику.

Валерий Кулаков пояснил, что принял на работу водителем супруга своей родной сестры.

- Принял на работу, потому что желающих особо не было, а машина постоянно ломалась и нужен был технически знающий человек, - пояснил сельский аким. - Претенденты хотели не менее 200 000 тенге в месяц, а у нас было заложено 54 000 тенге. Никто не хотел идти, я взял родственника, чтобы он ремонтировал машину.

Кулаков сообщил, что ущерб в размере полученной водителем зарплаты более 1,8 млн тенге погасил. Прокурор заметил: водитель частично работу выполнял. Члены совета по этике долго спорили, какое наказание вынести акиму: предупреждение о неполном служебном соответствии или увольнение.

- Проступок на грани уголовного, - пояснил председатель совета по этике Ерлан САЛЫКБАЕВ. - Человек 19 лет на госслужбе, взял родственника, два года незаконно платил зарплату.

Мнения членов совета разделились, но большинство проголосовало за неполное служебное соответствие.