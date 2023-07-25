Сегодня на остановке "Агротехмаш" столкнулись автобус маршрута № 10 и микроавтобус Toyota Alphard. Пресс-служба департамента полиции Костанайской области предоставила "НГ" комментарий.

Фото очевидца

"25 июля, около 10 часов, вблизи перекрестка улиц Дзержинского – Назарбаева, на автобусной остановке, произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и минивэна "Тойота Альфард". Приехавшие на место происшествия полицейские установили, что водитель "Тойоты" умышленно создал препятствие для движения автобуса", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в полиции, такое поведение водитель минивэна поясняет тем, что ранее водитель автобуса, следуя по пр. Назарбаева, создал ситуацию на дороге, вследствии которой последнему пришлось резко изменить траекторию движения.

"После чего водитель "Тойоты Альфард" на одной из остановок перегородил путь автобусу для выяснения отношений. В последующем водитель автобуса продолжил движение и задел боковое зеркало "Тойоты", - пояснили в ДП.

В результате водитель "Тойоты Альфард" за умышленное создание препятствия привлечен к административной ответственности по ст. 614 КоАП РК.

По факту ДТП в отношении водителя автобуса составлен административный протокол по ст. 610 КоАП.

"Доказательная база виновности достаточна для вынесения судебного решения. Оба водителя по результатам освидетельствования трезвые.

Окончательное процессуальное решение по факту ДТП примет суд", - резюмировали в ДП.