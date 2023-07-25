ДТП произошло сегодня, примерно в 10.40, на остановке "Агротехмаш". Столкнулись автобус маршрута № 10 и черный микроавтобус Toyota Alphard. О происшествии "НГ" рассказали очевидцы - пассажиры автобуса № 10.

Надежда сидела на первом сиденье за водителем.

- Я до сих пор пребываю в шоке от поведения водителя микроавтобуса, - рассказала она. - Когда автобус ехал по дороге, микроавтобус прижался к нему и его водитель начал придираться к водителю автобуса - якобы ему нужно поучиться ездить. Водитель автобуса спокойно ему ответил, что едет по правилам, не стал вступать в перепалку и продолжил движение. После того, как на остановке "Агротехмаш" люди вышли, а другие зашли, автобусу нужно было дальше продолжить движение. Когда он тронулся, водитель чёрного автомобиля, видимо, хотел совершить с ним аварию, но водителю автобуса удалось этого избежать. Тогда тот второй раз направил свою машину на автобус. После чего забежал агрессивный в автобус и начал кричать, чтобы все вышли, так как ему нужно поговорить с водителем. Никто не захотел выходить, люди сказали, что видели, как создал эту аварию. Меня, как и других, ужаснуло его поведение - как он разговаривал с человеком, который ему в отцы годится. Люди начали говорить, чтобы вызвали полицию, чего он не хотел делать. Позвонил в полицию водитель автобуса. Парень увидел, что люди начали снимать происходящее на телефоны и возмущаться, он стал себя более спокойно вести. Когда приехали сотрудники полиции, от пассажиров не стали принимать показания, хотя оставалось около 10 человек ждать их, чтобы подтвердить невиновность водителя автобуса. Сотрудники полиции сказали, что это не их работа, и если они хотят дать показания, пусть узнают, когда будет суд, туда приходят и там говорят.

- Слишком уверено себя вёл водитель машины, ухмылка была такая, что якобы его ничто не настигнет, - добавляет еще одна пассажирка Татьяна. - Я была шокирована от наглости парня, он все звал водителя автобуса выйти поговорить. Лично я заметила, как и другие, что это было похоже на подставу, сначала словесная перепалка а дальше как будто специально совершил аварию.

"НГ" попросила пресс-службу ДП Костанайской области прокомментировать ситуацию.

Фото и видео очевидцев