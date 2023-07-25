Восстановить подъезд к селу за счет бюджета поручил 5 апреля аким Костанайской области Кумар Аксакалов акиму Карасуского района Виктору Радченко на встрече с населением.

Сооружение в виде моста было разрушено еще в 2020 году. Спасались самодельной конструкцией, жители сделали ее своими силами. В апреле, когда и его размыло водой, сельчане пожаловались "НГ" - чиновники "закормили" их обещаниями, что в наступившем году основной «мост» восстановят.

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Нерасторопность местных чиновников, скорее всего, можно объяснить их надеждой на объездной путь. Однако, по словам сельчан, не каждый решится выйти на эту дорогу. В этом году, как раз накануне приезда акима области в район, ночью из с. Герцено перевозили на лодке ребенка, которому срочно нужна была медицинская помощь...

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По словам районного акима, планировали восстановить «мост» за счет привлечённых средств. Обозначил Радченко и предварительную стоимость проекта - 40 млн тенге. Водопропускные сооружения уже имелись.

Но Кумар Аксакалов в считанные минуты перестроил эти планы, поручив восстановить мост за счет бюджета. Тем более, что объект находится на балансе районного акимата.

"НГ" направила запрос в аппарат акима области, чтобы, уточнить на каком этапе исполнение этого поручения.

- В мае текущего года акиматом Карасуского района разработана техническая документация на «Средний ремонт водопропускной железобетонной трубы отв. 2 (4,0х2,5) м, на км 5+380 автомобильной дороги районного значения KP-KK-28 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» - Герцено (подъезд к селу Герцено)», - сообщили нам в ответе. - 22 июня получено положительное ведомственное заключение от РГП «Национальный центр качества дорожных активов», г. Астана.Объявлен конкурс на проведение работ. Работы будут начаты в сентябре 2023 года после полного высыхания дна водопропускного канала.

В акимате пояснили, что в этом году площадь водосбросного бассейна значительно превысила норму работы действующих труб в безнапорном режиме.

- Во избежание повторного размыва искусственного сооружения было принято решение установить двухочковую водопропускную трубу диаметром 4,0х2,5 метров, - пояснили в аппарате акима области.

Общая стоимость работ - 111 млн 106 тысяч тенге.