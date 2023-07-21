Двойные сплошные полосы, которые нарисовали на улицах Костаная весной этого года, стали причиной ежедневных возмущенний водителей. В конце июня аким города Марат Жундубаев на аппаратном совещании сообщил, что рабочая группа изучила разметку и выявила 34 места для ее изменения. 20 июля корреспондент «НГ» изучил 4 участка из этого списка.

19 июля, отвечая на наш запрос, заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ обозначил все 34 участка, где по обращениям костанайцев из двойной сплошной линии сделали прерывистую.

- На основании конкурса госзакупок был заключен договор с подрядной организацией ТОО «СпецСтройСервис-KZ», - пояснил Исмагулов. - Изменения в части дорожной разметки подрядная организация выполняет за свой счет.

Служба iKomek зарегистрировала 87 обращений по изменению дорожной разметки, из них 37 уже были отработаны подрядчиком.

В списке несколько адресов по ул. Мауленова, в районе «Дом Печати», и один по ул. Дощанова, возле «Кривого магазина».

На двух въездах во двор дома № 18 по ул. Мауленова прерывистой линии корреспондент "НГ" не увидел - здесь двойная сплошная идет от кольца со съездами на улицы Уральская и Строительная.

Выезд со двора дома №18 по ул. Мауленова. Прерывистой линии здесь нет...

На въездах в следующий указанный в списке адрес - во двор административного здания № 16 по ул. Мауленова, где находится магазин сантехники и отделение Halyk Bank, прерывистой тоже нет.

...как и на втором выезде со двора этого дома с ул. Мауленова

Напротив здания управления госходов по Костанаю продолжается двойная сплошная, а на перекрестке с ул. Беды вообще нет разметки.

Выезд от дома по ул. Мауленова, 16 перекрестку с ул. Беды нет разметки

Но если бы тут и была прерывистая, заехать на парковку мешают фуры.

Один из въездов к зданию по адресу ул. Мауленова, 16 перекрывает фура, прерывистой линии здесь нет

Иду в сторону «Кривого магазина» и вижу прерывистую линию возле здания № 12 по ул. Мауленова. В списке такого адреса нет, но, судя по разметке, здесь совсем недавно была двойная сплошная полоса.

На въезде к Мауленова, 12 есть прерывистая полоса. Этого адреса нет в списке, который нам предоставил акимат

На одном из въездов во двор дома № 10 "А" по ул. Мауленова, который указан в списке, я опять увидел фуру (в этот раз она не закрывала проезд другим водителям) и опять не увидел прерывистую полосу.

А вот с другой стороны, на въезде во двор возле железнодорожного, переезда очень непонятная ситуация - здесь я увидел пунктир, но вероятно его сделали не подрядчики, а просто колеса машин превратили двойную в прерывистую линию. Если это действительно прерывистая, то сделана она только с одной стороны. И получается, что заехать во двор с ул. Мауленова можно, а выехать со двора, пересекая двойную сплошную, уже не получится.

На въезде к Мауленова, 10 "А", вероятно двойная сплошная стерлась...

Похожая картина и на въезде во дворы между домами №№ 10 и 8 по ул. Мауленова - тут сплошная линия стерлась настолько, что превратилась в прерывистую. Этих адресов в списке нет. Далее двойная сплошная продолжается до «Кривого магазина» - перекрестка ул. Мауленова с ул. Дощанова.

...как и на въезде между домами №№ 8 и 10 по ул. Мауленова

С двух сторон на въездах во двор дома № 133 "Б" по ул. Дощанова прерывистой линии я также не увидел, хотя этот адрес отмечен в списке.

На выездах со двора дома №133 "Б" по ул. Дощанова прерывистой линии нет...

Зато она есть на въезде во двор дома № 137 по ул. Дощанова, причем, по моим наблюдениям, подрядчик сделал в этом месте двойную сплошную, а в конце мая ее переделали на прерывистую.

...зато она есть на выезде со двора дома №137 по ул. Дощанова, ее тут сделали еще в конце мая

На въезде к АГЗС по адресу ул. Майлина, 5/3 и территорию автомойки и лаундж бара Loft по Майлина, 5/1 прерывистой полосы нет. Водители могут заехать либо с прерывистой возле соседнего здания оперативно-спасательной службы ДЧС, либо развернувшись на перекрестке ул. Майлина и Дощанова.

Возле АГЗС по ул. Майлина, 5/3 прерывистой линии нет...

На участке ул. Майлина от пересечения с ул. Дощанова до перекрестка с пр. Аль-Фараби в июне также была нанесена разметка и подрядчик сделал прерывистую полосу на всех подъездах к зданиям и жилым домам, кроме данного участка.

…машины выезжают по прерывистой возле соседнего здания оперативно-спасательной службы ДЧС области

В запросе мы спрашивали о превращении двойной сплошной на Майлина, 5/3 в прерывистую. Исмагулов ответил, что данный вопрос направлен в отдел ЖКХ для рассмотрения с выездом на место. О результатах проверки пообещал сообщить дополнительно.

20 июля советник акима Костаная Олжас Дуйсеков обещал уточнить в отделе ЖКХ, почему подрядчик е выполнил работы по адресам, указанным в списке, и до какого срока он должен превратить сплошную полосу в прерывистую на вышеуказанных участках.

Где должны изменить разметку в Костанае

- ул. Карбышева,123, 85, 126 «А», 26, 55/5, 2/1, 36 «Б», 16;

- ул. Арыстанбекова, 3/3, 3/5, 3/12;

- ул. Бородина, 173 (магазин «Мир сантехники»), 107, 223, 203;

- ул. Мауленова, 10 «А», 16, 18,

- ул. Каирбекова, 397 (супермаркет «Солнечный»),

- пр. Назарбаева, 170,

- ул. Павлова, 62,

- ул. Доненбаевой, 114,

- ул. Баймагамбетова, 5 «А»,

- ул. Узкоколейная, 32,

- пр. Аль-Фараби, 115/1,

- ул. Майлина, 18,

- ул. Мичурина, 1/16,

- ул. Кубеева, 2 «А»,

- ул. Дощанова, 133 «Б»;

- 5 мкрн, 97,

- мкрн Северный, 114,

- 6 мкрн, 2,

- 7 мкрн, 12 «А».

Фото Андрея СКИБЫ