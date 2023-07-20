Слушания должны были состояться сегодня, 20 июля, в ДК "Современник" села Заречное Костанайского района. Такую дату и время указали на сайте районного акимата. Но в назначенный час корреспондент "НГ" не нашел участников мероприятия.

- Общественные слушания отложены на более поздний срок, ориентировочно на 20-22 августа, - пояснил аким Заречного сельского округа Нургиса ИСМАГАМБЕТОВ. - Мы уже подали объявление о переносе в газету "Арна". К нам приходили жители с ул. 60 лет СССР, мы им сообщили о переносе слушаний. Это было примерно неделю назад. Дело в том, что в слушаниях должны участвовать представители госорганов из области и района. Мы не смогли согласовать с ними время, поэтому решили отложить. Жители, которые хотели участвовать в слушаниях, о переносе знают.

Ул. 60 лет СССР - небольшая, около 30 домов. Инициативная группа жителей села предлагает переименовать ее в ул. Достык.

Также на 31 августа запланированы общественные слушания по переименованию ул. Ленина и ул. Механизаторов в Тобыле. В пресс-службе акимата Костанайского района сообщили, что пока переносить эти слушания не собираются. Они состоятся в 15 часов в ДК "Алтын Дан".

Фото Георгия ГОВОРОВА