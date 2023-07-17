Об этом сегодня, 17 июля, на брифинге заявил глава облздрава Данияр ДЖАНДАЕВ. «Как и все жители, мы узнаем информацию из прессы... Ни одна официальная информация относительно главного врача Центра психического здоровья к нам не поступала», - его прямая цитата.

Владимир Михайленко (слева)

В 11 часов, к началу брифинга, руководитель управления еще не знал, какое наказание за уголовное правонарушение понес главный врач Владимир Михайленко и трое его подчиненных за подлог документации, что позволяло занижать содержание алкоголя в крови водителям.

С Михайленко, двумя наркологами и лаборантом по итогам судебного процесса было заключено процессуальное соглашение, что означает признание ими вины. Владимир Михайленко с поста ушел.

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«НГ» попросила Джандаева ответить на вопрос, уволен ли главврач по отрицательным мотивам или ушел сам.

- 14 июля он написал заявление, уволился по собственному желанию. Ни одного документа в управление здравоохранения о наличии нарушения у главного врача не поступало. Наверно, ваш вопрос связан с возможным уводом от ответственности... Нет, суд наказывает, решение будет исполнено. Но за любым человеком, сотрудником сохраняется право уволиться по собственному желанию... так как нам не было направлено представление о правонарушении, - ответил Данияр Джандаев.